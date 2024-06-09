بعد وفاة 40 شخص.. نائبة تطالب الحكومة بوقف تخفيف الأحمال في أسوان

قالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن محافظة أسوان، سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الموجة الحارة الحالية، قاربت الـ50 درجة مئوية.

أضافت عبد النبي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه تم سقوط ضحايا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة بالمحافظة، وحالات الوفاة بلغت ما يقرب من 40 حالة وفاة على مدار 4 أيام، وهذا ناجم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الامر الذي يتسبب في إصابة البعض بضربات شمس، وإجهاد حراري، وأيضا الغرق نتيجة الهروب من الحرارة المرتفعة.

بيان عاجل لاستثناء أسوان من تخفيف الأحمال

وأوضحت النائبة أنها تقدمت ، ببيان عاجل لاستثناء أسوان من تخفيف الأحمال، مؤكدة أن انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال يؤثر على المواطن في أسوان، في كل مناحي الحياة من كهرباء ومياه، ويهدد حياتهم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، علاوة على أن ارتفاع درجة الحرارة أيضًا يسهم في زيادة انتشار الزواحف الضارة، حيث يساعد انقطاع التيار الكهربائي على سقوط ضحايا من المواطنين نتيجة لدغ العقارب.

وطالبت النائبة الحكومةَ بإصدار قرار عاجل وسريع بوقف خطة تخفيف الأحمال في محافظة أسوان، لسقوط ضحايا نتيجة ضربة شمس، ما يؤكد ما يعانيه مواطنو المحافظة من التأثر الشديد بهذه الموجة الحارة، ويجب أن تتحرك الحكومة بشكل سريع لإنقاذ الأرواح، أو تتحمل تبعات سقوط ضحايا آخرين.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ توجيهاته بشأن رفع درجة الإستعداد بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات وفرق الإسعاف والحماية المدنية والمحليات لمواجهة موجات ارتفاع درجات الحرارة العالية التى تشهدها المحافظة منذ أيام، والتي سجلت أعلى درجات الحرارة في العالم، بهدف التعامل والتدخل الفورى مع أى حالات طارئة ضمن دواعي إنقاذ الحياة.

وأوضح محافظ أسوان، أنه جارِ التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء المحافظة من خطة تخفيف الأحمال، وخاصة فى ظل درجات الحرارة المرتفعة الغير مسبوقة، وهو الذي يتكامل بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى إنارة الشوارع والمنشآت العامة والمبانى الحكومية والمولات التجارية، دون التأثير على المواطنين فى المنازل والمواقع الخدمية الحيوية.