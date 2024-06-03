مسلسل مفترق طرق يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على (شاهد)

تصدر مسلسل "مفترق طرق" إلي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في نصر بعد طرحه علي منصة شاهد vip.

واحتل مسلسل مفترق طرق من بطولة هند صبري المركز السادس من أصل 10 مراكز هم للأعمال الأعلي مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد vip .

مسلسل مفترق طرق

وشاركت النجمة هند صبري للمرة الأولى تجربة تقديم أحد الأعمال المقتبسة عن مسلسل أجنبي والتي يطلق عليها الفورمات ،المأخوذ عن مسلسل the good wife's والذي يتكون من ٤٥ حلقة.

ويقدم النسخة العربية كرؤية درامية السيناريست شريف بدر الدين و وائل حمدي ويخرجها محمد يحيى مورو بإشراف المخرج أحمد خالد موسى.

هند صبري

ويشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم إياد نصار و جومانا مراد وماجد المصري وهدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين .

أحداث مسلسل مفترق طرق

تدور أحداث مسلسل مفترق طرق حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأساً على عقب.