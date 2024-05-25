"خطاب" مديرًا للجنة التعاقدات بالقناة

تعاقد الدكتور محمد لطفي أبو العزم رئيس مجلس إدارة نادي القناة، رسمياً مع الدكتور محمد خطاب مديرًا للجنة التعاقدات والتسويق بالنادي.

يأتي هذا التعاقد في ظل حرص مجلس إدارة نادي القناة على تحقيق المزيد النجاحات خلال الفترة القادمة وان يكون هناك تخطيط بشكل اكبر لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم .

وتم التعاقد اليوم بحضور رئيس مجلس الادارة الدكتور محمد لطفي ابو العزم وعضو المجلس الدكتور ايهاب نشأت والمستشار ذكاء صقر عضو المجلس .

ومن المنتظر أن يقدم الدكتور محمد خطاب كافة المساعدات للفريق الأول لكرة القدم في الأمور التعاقدية الخاصة بالتعاقدات والتسويق مع اللاعبين في خطوة مهمة للغاية .

يذكر بأن الدكتور محمد خطاب سبق له العديد من التجارب في الأندية المصرية، وقد حقق خلال مسيرته العديد من النجاحات والإنجازات والتي من ضمنها صعود نادي فاركو للدوري الممتاز .

ويتمنى مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم، خالص التوفيق إلى الدكتور محمد خطاب، في مهمته الجديدة رفقة نادي القناة، آملين أن يتكلل الجهد بالنجاح دائمًا وعودة الفريق الأول لكرة القدم للدوري الممتاز .

ومن جانبه، تحدث رئيس مجلس إدارة نادي القناة الدكتور محمد لطفي أبو العزم عن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل في دوري المحترفين .

وقال في البداية، ألتمس العذر لكل محبي النادي الحزينة على وضع الفريق بعدم صعوده للدوري الممتاز، ونعدهم بأن هذا الوضع هو مؤقت وليس دائم.

واضاف نعمل هذا العام بأسلوب مختلف عن الأعوام السابقة، وأضفنا بعض المناصب الجديدة على الفريق مثل مدير التعاقدات والتسويق.

وواصل نعمل على فريقنا وتحليل الفرق المنافسة أيضًا، من أجل معرفة نقاط قوتهم، والعمل على رؤية واسترتيجية موضوعية.

وعن مواجهة القناة للإسماعيلي يوم الخميس القادم بدور الـ٣٢ بكاس مصر ، فقال ان الاسماعيلي هو الشقيق الأكبر للقناة، وهناك علاقات مميزة بين الفريقين ومجالس الإدارات، وكلنا نعمل على إعادة الفريقين إلى مكانتهم الأساسية .

وأكمل الدكتور محمد لطفي تصريحاته قائلا يعد هذا العام استثنائيًا بالنسبة لنادي القناة، لما حققته الفرق في مختلف الأنشطة من نجاحات وإنجازات وإعجازات على كافة المستويات العالمية والإفريقية والعربية والمحلية في مختلف الألعاب سواء الجماعية أو الفردية حيث يضم نادي القناة ٢٠ نشاط رياضي .

وأكد ان نادي القناة يقدم الدعم لجميع المنتخبات الوطنية بلاعبين مميزين، وذلك من خلال توجيهات سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، وأصبحت المنتخبات المصرية مدججة بلاعبي القناة.

وأختتم رئيس نادي القناة تصريحاته قائلا لم أترك الفريق الأول لكرة القدم في أي مناسبة سواء كانت ودية أو رسمية، وذلك لمتابعة الفريق بنفسي بشكل مستمر.

وأعد كل محبي نادي القناة وجميع المسؤولين بالعمل الجاد على نجاح الفريق الأول لكرة القدم.