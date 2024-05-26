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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بسمة عطا.. تعرف على موعد حفلها الغنائي المقبل

بسمة عطا
بسمة عطا

تستعد الفنانة بسمة عطا لإحياء حفلاً غنائياً في مسرح الجمهورية، 6 يونيو القادم، وتقدم خلاله مجموعة مميزة من أغانيها وباقة من أغاني الزمن الجميل ومنها "عيون القلب، يا واد يا تقيل، إن راح منك يا عين متحاسبنيش، موعود".

بسمة عطا

أغنية عادي عادي

طرحت بسمة عطا مؤخراً أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "عادي عادي" 17 إبريل الماضي، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكيس وماستر عمرو الخضري، إدارة فنية عبد الله البداد، إخراج: هبة غندور، إشراف عام حسن طالب، إنتاج TunesArabia.

بسمة عطا

تفاصيل أغنية متستبسطنيش

وطرحت مؤخرًا أغنيتها التي تحمل عنوان متستبسطنيش، والتي كانت تراهن عليها، مشيرة إلى أن الأغنية مختلفة عن ما قدمته من قبل، ولون جديد عليها، كما تمنت أن تنال إعجاب متابعيها، وتلقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور.

 

وأغنية متستبسطنيش من كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، إخراج أحمد علاء الجندي، ومن المقرر طرحها قريبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

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