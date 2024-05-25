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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

منى زكي تدعم "رفعت عيني للسما" بعد فوزه بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان

 فيلم رفعت عيني للسما
 فيلم رفعت عيني للسما

دعمت النجمة منى زكي، فيلم رفعت عيني للسما، وذلك بعد حصوله على جائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77. 

شاركت منى زكي جمهورها ومحبيها، صورة لأبطال فيلم رفعت عيني للسما بعد فوز الفيلم بالجائزة، وذلك خلال استوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

رفعت عيني للسما يفوز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان

ويعد فيلم رفعت عيني للسما أول فيلم تسجيلي مصري يفوز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وتم ترشيح 22 فيلما تسجيليا للجائزة في مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار كأوليفر ستون ورون هوارد وكلير سيمون. 

فيلم رفعت عيني للسما

وحاز فيلم رفعت عيني للسما على استقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على إشادات نقدية محلية وعربية وعالمية، وكتبت عن الفيلم كبريات الصحف العالمية منها اللوموند وفرايتي وسكرين دايلي. 

 

أبطال فيلم رفعت عيني للسما

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز.

 فيلم رفعت عيني للسما

أحداث فيلم رفعت عيني للسما

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

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الجريدة الورقية