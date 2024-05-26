علا رشدي تطلق بوستر لـ "كيف تسرق وطن": أكبر كذبة في التاريخ

نشرت الفنانة علا رشدي صورة بوستر فيلم" كيف تسرق وطن"، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فيلم كيف تسرق وطن

شاركت علا ررشدي متابعيها ومحبيها صورة البوستر، قائلة: "كيف تسرق وطن وكيف استطاع يهود الخزر سرقة أرض ووطن فلسطين وكيف تم الترويج ودعم أكبر كذبة في التاريخ صدقها العالم على مدار التاريخ، انتظرونا".

وأشاد الجمهور بفكرة الفيلم وجاءت تعليقاتهم كما يلي: "عاش.. محتاجين أعمال كتير تحكي عن التاريخ اللي بيحاولوا يغيروه بكذبهم"، وجاء تعليق أيضًا من إحدى المتابعين: "برافو هو ده الفن الهادف اللي لية رسالة حقيقية".

فيلم كيف تسرق وطن

تفاصيل فيلم كيف تسرق وطن

ويكشف الفيلم كيف تمكن يهود الخزر من سرقة وطن وأرض فلسطين وكيف تم الترويج لأكبر كذبة صدقها العالم على مدار التاريخ، ويشارك في بطولته أحمد داش، صدقي صخر، علا رشدي، أمير المصري، ياسمينا العبد.