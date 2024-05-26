مجسم للكعبة يثير ضجة في نيجيريا.. ما القصة؟

تصدر فيديو مجسم شبيه بالكعبة المشرفة مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما تم تداوله من قبل رواد السوشيال ميديا، وسط حضور العشرات من النيجيريين يطوفون حوله بثياب الإحرام مرددين عبارة "لبيك اللهم لبيك".

مجسم شبيه بالكعبة المشرفة

أثار الفيديو جدلًا واسعًا على مختلف المنصات، وظهر في الفيديو المجسم المذكور وسط منطقة مسورة بجدران إسمنتية، وتبين أنه مجسم تعليمي صُمم بهدف التدريب وتسهيل فهم وخطوات الشعيرة الدينية قبل السفر إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة، بينما كان العشرات من النيجيريين يطوفون حوله بثياب الإحرام، كما أن الفكرة تعتمد على تجربة دول أخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا وغيرها التي تستخدم نفس الأسلوب في التدريب.

نيجيريا...



مجسم للكعبة المشرفة تم بناؤه في مدينة "كانو" ويظهر في الفيديو العشرات يطوفون حولها، المقطع أثار ضجة واسعة في وسائل التواصل النيجيرية حيث استنكر الكثير ما حدث فيما قال البعض بأنه قد يكون تدريب من إحدى حملات الحج قبل ذهابهم لمكة.



السلطات لم تعلق على الحادثة حتى الآن. pic.twitter.com/ywws7ptB4y — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 25, 2024

الهدف من بناء جسم شبيه بالكعبة

ترددت تساؤلات عديدة حول الهدف من بناء مجسم شبيه بالكعبة المشرفة، وتعتبر هذه الممارسة شائعة في عدة دول، مثل ماليزيا وإندونيسيا، حيث يتم إعداد الحجاج من خلال تدريبات مشابهة، ولم تصدر السلطات النيجيرية أي تعليق رسمي على الواقعة حتى الآن.

مجسم شبيه بالكعبة المشرفة

بينما يقوم أكثر من مليوني مسلم من جميع أنحاء العالم، وخاصة من البلدان النامية مثل الهند وباكستان وإندونيسيا ونيجيريا، برحلة الحج السنوية إلى مكة، حيث تعد هذه الفريضة أكبر رحلة حج دينية سنوية في العالم.