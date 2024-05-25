مهرجان كان السينمائي يسدل ستاره بجوائز الدورة 77.. اليوم

يسدل مهرجان كان السينمائي الدولي الستار اليوم، علي فعاليات الدورة ٧٧ للمهرجان، والتي انطلقت في ١٤ مايو ٢٠٢٤، بحضور كوكبة من نجوم العالم، كما يتم إعلان الفائزين بجوائز الدورة ٧٧ لمهرجان كان السينمائي، وأبرزها جائزة السعفة الذهبية، وذلك في حفل ختام مهرجان كان.

إعلان جوائز مسابقة "نظرة ما" في الدورة 77 لـ مهرجان كان

كما كشفت لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما"، مساء أمس، عن أسماء الفائزين، ضمن فاعليات الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

نرصد لكم قائمة الجوائز:

الفيلم السعودي نورة للمخرج توفيق الزايدي

أحداث فيلم نورة

وتدور أحداث فيلم "نورة" في قرية بعيدة في المملكة العربية السعودية، في تسعينيات من القرن الماضي، حيث تقضي "نورة" معظم وقتها بعيداً عن عالم القرية، فيما يصل"نادر"، المعلم الجديد، إلى قرية نائية ويلتقيها، الشابة الشجاعة، التي تلهمه وتوقظ موهبته وشغفه بالفن، بالمقابل يقدم لها عالماً أوسع من الاحتمالات خارج القرية، وتدرك أنه عليها الآن أن تترك عالمها بعدما تكتشف أن "نادر" ليس فقط مدرس جديد في القرية، لتجد مكانًا تحقق فيه ما تريد.

فيلم نورة

أبطال فيلم نورة

الفيلم بطولة يعقوب الفرحان، وماريا بحراوي، وعبد الله السدحان، وكتابة وإخراج توفيق الزايدي، وقد سبق وحصل سيناريو الفيلم على جائزة من مسابقة ضوء للأفلام التي تنظمها هيئة الأفلام السعودية، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة السعودية لدعم وتشجيع الجيل القادم من صانعي الأفلام السعوديين.

أفضل فيلم : "Black Dog" للمخرج جوان هو من الصين

أحداث فيلم Black Dog

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

فيلم Black Dog

أبطال فيلم Black Dog

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "The Story of Souleymane" للمخرج بوريس لوجكين

أفضل مخرج مناصفة بين:

روبرتو مانفريني عن فيلم "The Damned"

رانجانو نيوني عن فيلم "On Becoming a Guinea Fowl"

أفضل ممثلة: أنسويا سينجوبتا عن فيلم " The Shameless

أفضل ممثل: أبو سنجاري "The Story of Souleymane"

جائزة الشباب: فيلم "Vingt Dieux" للمخرج لويز كورفوازييه

لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما

وشكلت، لجنة تحكيم مسابقة نظرة، برئاسة المخرج، والمؤلف، والمنتج الكندي، زافيه دولان، فيما شارك في عضويتها كلا من المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة المغربية أسماء المدير، والمخرجة والمنتجة السنغالية ميمونة دوكوريه، والممثلة الألمانية اللكسمبورجية فيكي كريبس، والكاتب والناقد والمخرج الأمريكي تود مكارثي.