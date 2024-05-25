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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "تاني تاني" يحقق إيرادات ضخمة بشباك التذاكر أمس

فيلم تاني تاني
فيلم تاني تاني

حصد فيلم تاني تاني، بطولة النجمة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، أمس الجمعة إيرادات بلغت 80 ألفًا و341 جنيهًا، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

 

افتتح فيلم تاني تاني، موسم الصيف السينمائي 2024، حيث تقدم النجمة غادة عبدالرازق الكوميديا لأول مرة بدور جديد تماماً علي، فيما يغير النجم أحمد آدم جلده تماماً في نوعية الكوميديا التي يقدمها، مع تواجد بيومى فؤاد الذى يمثل إضافة لأي عمل كوميدى. 

 

وطرحت البرومو الرسمي لفيلم تاني تاني قبل أيام والذى كشف عن طبيعة الشخصيات والمواقف الكوميدية التي تحدث بينهما، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدى" موظفة بنك ويظهر لها أصدقائها القدامي زيكو وبيبو اللذان يحاولان التقرب منها مجدداً وكسب قلبها وذلك خلال موافق ومفارقات كوميدية.

فيلم تاني تاني

فيلم تانى تانى، بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

 

آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق

كانت آخر أعمال غادة عبدالرازق، مسلسل صيد العقارب، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، كما نال إعجاب عدد من النقاد والجمهور .

 

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

فيلم تاني تاني

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

 

200 جنية .. آخر ظهور للفنان أحمد آدم

كان آخر ظهور للفنان أحمد آدم، خلال فيلم 200 جنية، والذي دارت أحداثه حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث السيدة عزيزة التي يسرق ابنها عنتر 200 جنيه من معاشها، ويتفق مع صديقه شيمي على اقتسامها، وتدور الدوائر ومعها ورقة 200 جنيه بين أكثر من شخص.

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الجريدة الورقية