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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحمد حلمي يعد الجمهور بمفاجأة في عيد الأضحي.. ماهي؟

مسرحية ميمو
مسرحية ميمو

انطلق النجم أحمد حلمي في عرض أحدث أعماله الفنية والتي تحمل عنوان "ميمو"، وذلك على  خشبة مسرح جراند حياه، ويستعد لمقابلة جمهوره في موسم عيد الأضحى، بعدما حققت نجاحًا كبيراً مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

 مسرحية ميمو 

أبطال مسرحية ميمو 

ويشارك في بطولة مسرحية "ميمو" هنا الزاهد وأحمد رزق وحمدي المرغني ومحمد رضوان و رحمة أحمد ونور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، ومسرحية  "ميمو "  تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شخصية مسعود التي يجسدها  أحمد حلمي وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

 مسرحية ميمو 

أبرز معلومات عن مسرحية ميمو

طرحت مسرحية ميمو، حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية منهم  الدمام، مدينة جدة، مدينة الرياض، مدينة أبها، مدينة الطائف، ورفعت كل العروض لافتة "كامل العدد" .

 

أحداث مسرحية ميمو

تدور أحداث المسرحية حول شخصية "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

 مسرحية ميمو 

كما تبرع أحمد حلمي بالدبلة التي ظهر بها في فيلم عسل أسود لصالح مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودخلت بمزاد خيري في حفل بسيدني في استراليا، لصالح الفقراء،وعلق قائلاً "حلمي" خلال فيديو: "صحيح هي مش دهب ولا فضة، بس بالنسبة لي هي أغلى من الدهب والفضة علشان عليها علم مصر.. ويارب تجيب أعلى سعر".

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