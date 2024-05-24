الناقد أحمد النجار يفتح الدفاتر المغلقة بحياة أحمد الفيشاوي: نجم موهوب ولكن سيكوباتي (خاص)

فتح الناقد الفني أحمد النجار قلبه خلال تصريحاته لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، عن رأيه في حياة الفنان أحمد الفيشاوي من الجانب المهني والشخصي، معلقاً: من أهم المواهب فى مصر، وبالرغم من نجومية "الفيشاوي"، إلا أنه لم ينجح في بطولة منفردة لعمل فني، وهو بالفعل موهوب للغاية ولكن ليس نجم شباك و إيرادات فيلمه الأخير أشعلت فتيل الهزيمة بالسينمات أمام فيلم الحريفة، كما أضاف بأن تصرفاته بحياته الشخصية تدل على أنه شخص غير متزن وسيكوباتي.

الناقد أحمد النجار

أحمد النجار: "الفيشاوي"أهم المواهب الموجودة بمصر كممثل"

أكد الناقد الفني أحمد النجار في حديثه عن حياة أحمد الفيشاوي، قائلاً: "من أهم وأبرز المواهب الموجودة بمصر كممثل، وأغلبية الآراء أجمعت على أنه فنان ذو قيمة عظيمة وموهوب جدا، ولكن سلوكياته الغريبة التي يمارسها في المجتمع المصري "الشرقي" ليس بفعل جديد عليه، فهذه المعتقدات ترافقه منذ الصغر".

أحمد الفيشاوي

أضاف أحمد النجار ملاحظاته في الجانب الشخصي "للفيشاوي"، معلقاً: " أفعاله وتصرفاته في بعض الأحيان تدل على أنه شخص غير متزن نفسياً ويعاني بالعديد من المشاكل النفسية، نلاحظ ظهور أحمد الفيشاوي في الدورة الأولى من مهرجان الجونة بتصرفات كانت تعبر عن عدم اتزانه النفسي والشخصي، بالإضافة للمرة الثانية على التوالي ظهر برفقة زوجته السابقة على الريد كاربت بالدورة الثانية لمهرجان الجونة وأخذ يقوم بتصرفات وحركات تأكد بأنه إنسان يعاني من مرض نفسي، إنما كممثل لا جدال عليه، طبيعي أن تتعامل مع شخص لديه مشاكل نفسيه كثيرة، وأعتقد بأنه هو شخصياً أعترف بذلك خلال ظهوره بأحد البرامج التلفزيونية التي عُرضت رمضان الماضي 2024، شاهدنا أحمد الفيشاوي يعترف بأمور ونقاط عديدة بتتشابه أو تنطبق على شخصيته، كما أعترف بأنه "مش بيشرب خمور أو كحوليات"، ثم ظهر في موقف بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "بنقدر ظروفك" بشكل يتنافى مع تصريحاته السابقة".

أحمد الفيشاوي

ابنة أحمد الفيشاوي

تابع أحمد النجار حديثه، مشيراً: "تصرفات أحمد الفيشاوي وتصريحاته المنافية لأفعاله تدل على أنك تتعامل مع شخص غير متزن ومريض نفسياً، ممكن يخرج للشاشات يصرح بكلام ثم يفعل عكسه تماماً".

أحمد الفيشاوي وزوجته السابقة

أحمد الفيشاوي وزوجته السابقة

أحمد النجار: أفعال"أحمد الفيشاوي" شخص سيكوباتي ومريض نفسي

أشار أحمد النجار فى حديثه عن أفعال "الفيشاوي" مع أسرته، قائلاً: " لديه العديد من المشاكل الشخصية مع زيجاته مع بنته وابنه وأسرته، فجأة يقرر أن ينفصل عن أسرته، وفجأة نلاحظ خلافات مع زوجته الأولى هند الحناوي، وفجأة ابنته تتقرب للأسرة ثم تبتعد دون مبررات واضحة، وتقوم بإتهامه بأفعال سلبية كثيرة، فجأة تظهر زوجتة الألمانية ونكتشف بأنه لديه طفل منها، فكل هذه التصرفات أو الأفعال تدل على أنه شخص سيكوباتي ومريض نفسي، فإذا تعاملت معه على هذا الأساس لم تعاني معه، ولكن اذا اختارت أن تتعامل معه بشكل آخر سوف تعاني معه كثيراً".

أحمد الفيشاوي وزوجته السابقة

أنهى أحمد النجار حديثه عن حياة الفيشاوي العملية بأنه ليس نجم شباك، معلقاً: " هناك أجيال ظهرت بعده بسنوات عديدة ولكن حققت نجاحاً كبيراً وسبقته فى نجومية الشباك، ولكن نجوميته لم يختلف عليها أحد، كما أن سلوكياته تسبب له ضرر كبير وتأثر عليه، بالرغم من موهبته ولكنه غير قادر على تحمل بطولة فيلم بإسمه فقط، وبالفعل شهدت الفترة الماضية أفلاما حلوة جدا ولكن لم تصمد بشباك التذاكر أو تحقق إيرادات، على سبيل المثال فيلم الحريفة الذي يضم مجموعة من الشباب ظهروا بعد أحمد الفيشاوي بسنوات، ومع ذلك فيلمهم حقق نجاحاً مبهراً وتخطى ال 50 مليون جنيه، فى حين أن فيلم أحمد الفيشاوي الذي ينافسهم لم يحقق مليون جنيه بالسينمات".