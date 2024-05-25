تطورات حالة عادل إمام الصحية.. نجل الزعيم يكشف الحقيقة

كشف النجم محمد إمام آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم بعد تساؤلات كثيرة عنه من قبل جموع الوطن العربي للاطمئنان عليه، وذلك أثناء حضوره عقد قران ابنة الفنان علاء مرسي بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

عادل إمام

طمأن محمد إمام الجميع على الوضع الصحي لوالده "الزعيم عادل إمام"، قائلًا: "الزعيم بخير وبصحة جيدة وبيسلم على الجمهور وعليكم جميعا".

الزعيم ومحمد إمام

نجوم الفن فى حفل زفاف ابنة علاء مرسي

حرص محمد إمام على حضور عقد قران ابنة الفنان علاء مرسي، برفقة كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم: أشرف زكي، محمد هنيدي، حمادة هلال، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمد محمود، وغيرهم.

عادل إمام

عيد ميلاد الزعيم عادل إمام

احتفل الزعيم عادل إمام 17 مايو الماضي بعيد ميلاده الـ84، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمر عرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

عادل إمام

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فلانتينو فى رمضان 2019.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر والنجمة مارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

