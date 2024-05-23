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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الوصفة السحرية.. لقاء سويدان تشوق جمهورها لأحدث أعمالها الدرامية

لقاء سويدان
لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان بوستر أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "الوصفة السحرية" الذى من المقرر طرحه فى شهر يونيو.

شاركت لقاء سويدان جمهورها البوستر التشويقي للشخصية التى تجسدها ضمن أحداث المسلسل من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "بإذن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مسلسل الوصفة السحرية ابتداء من ٦/٨ على شاشات watch it".

مسلسل الوصفة السحرية

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

ومسلسل "الوصفة السحرية" من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

"الوصفة السحرية" يدور في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لانها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

طرح الحساب الرسمي لمنصة  WATCH IT على موقع إنستجرام، البرومو الرسمي لمسلسل «الوصفة السحرية»، من بطولة شيري عادل وإسلام جمال وهيدي كرم.

وظهر خلال البرومو علاقة حب وزواج تجمع بين الفنانة شيري عادل وعمر الشناوي، ولكن يحدث بينهما مشكلات بطريقة كوميدية وإجتماعية بين الأزواج ، ويناقش العمل أكثر من مشكلة زوج وزوجة وحياتهم الاجتماعية.

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