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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في آخر ليلة عرض

فيلم فاصل من اللحظات
فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

حصد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هنا الزاهد وهشام ماجد، أمس، الجمعة، 512.753 جنيه، وذلك ضمن الأعمال المنافسة في موسم عيد الفطر. 

 

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها. 

 

 فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، يشارك في بطولته هنا الزاهد وهشام ماجد، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الطفل جان رامز، غادة إبراهيم.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

آخر أعمال الفنان هشام ماجد

يذكر أن آخر أعماله مسلسل أشغال شقة، وتم عرضه في النصف الأول من الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية.

وتدور أحداثه حول طبيب شرعي يُدعى حمدي عبد الرحيم الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ هو وزوجته بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، لكن هذا لن يحدث بسهولة وتبدأ معاناتهم وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال.

 

ويقررا الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

 

 يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية.

 

وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.

 

أبطال مسلسل أشغال شقة

ومسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، ويشاركهم في البطولة سلوى محمد علي، شيرين، مصطفى غريب، رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي كساب، نهى عابدين وانتصار وإنجي وجدان وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف خالد دياب.

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الجريدة الورقية