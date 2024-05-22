الأربعاء 22 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم اللعب مع العيال.. البرومو الثاني يمزج بين أجواء كوميدية وترفيهية

فيلم اللعب مع العيال
فيلم اللعب مع العيال

أطلقت شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، الإعلان التشويقي الثاني لفيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، المقرر عرضه فى دور العرض السينمائية فى موسم أفلام عيد الأضحي القادم 2024.

فيلم اللعب مع العيال 

تدور أحداث البرومو الثاني لفيلم اللعب مع العيال حول العديد من المشاهد الكوميدية والترفيهية، وظهر الفنان محمد إمام داخل البحر يمارس الألعاب المائية، إضافة إلى عدة مشاهد من حفل زفافه على ويزو، وشهد مقالب كوميدية.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

ويجسد الفنان محمد إمام خلال الفيلم شخصية علام وهو مدرس تاريخ، تدفعه الظروف للانتقال للعمل مع البدو في الصحراء ليواجه العديد من المفارقات الكوميدية، وجرى تصويره في 5 محافظات وهي القاهرة، مرسى مطروح، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر، ويشارك في بطولته كل من أسماء جلال، باسم سمرة، ويزو، حجاج عبد العظيم، ومصطفى غريب، وآخرين، تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم اللعب مع العيال 
txt

فاصل من اللحظات اللذيذة يحصد إيرادات مرتفعة منذ طرحه بالسينمات

مواد متعلقة

سينما زاوية تستقبل فيلم Animalia بشاشات العرض اليوم

محمد سعد.. هل يستعيد "اللمبي" مجده الغائب

الخميس.. حكايات ملهمة لـ "أطفال مفقودة" وعائشة بن أحمد في "معكم منى الشاذلي"

" روكي الغلابة".. دنيا سمير غانم بطلة محترفة ملاكمة

إيرادات فيلم  Kingdom of the Planet of the Apes بالسينمات أمس

Kung Fu Panda 4 يتخطى الـ 2 مليون جنيه بشاشات العرض المصرية

بعد 13 عاماً.."زملكاوي أنا" لـ عزيز الشافعي تشعل حماس جمهور الفارس الأبيض

فنانات مصريات تحت العقاب.. شركات الإنتاج تقطع حبال الود وتغلق الأبواب (خاص)
الجريدة الورقية