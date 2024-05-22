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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حقيقة خلاف أحمد الفيشاوي مع صناع "بنقدر ظروفك"| مخرج العمل يحسم الجدل

فيلم بنقدر ظروفك
فيلم بنقدر ظروفك

أوضح المخرج أيمن مكرم عن تفاصيل اقتناعه بإخراج فيلم "بنقدر ظروفك"، مؤكدا أن الكوميديا الموجودة بأحداث العمل هي التي جذبته لفكرة الفيلم، وذلك بعدما قدم فى آخر عملين نوعية التراجيديا فأحب التغيير والتنوع.

فيلم بنقدر ظروفك 

كشف أيمن مكرم خلال تصريحاته عن أجواء فيلم بنقدر ظروفك، قائلا: "الاسم شدني جدا وهو بنقدر ظروفك سواء من حد قريبه أو صاحبه وكمان موضوع خفيف وبيلمس الناس وبيدور حول شاب من حارة شعبية وإسم الفيلم على مسمى وجمهور السينما محتاج كوميديا في وقتنا الحالي".

تابع أيمن مكرم حديثه بأن الكوميديا موجودة بالسينمات أكثر من الأكشن، ومنذ 12 عاما كان هناك مجموعة من الكوميديانات مثل الفنان محمد هنيدي ومحمد سعد والراحل علاء ولي الدين.

فيلم بنقدر ظروفك

وأكد أيمن مكرم، أن كواليس العمل كانت مريحة لفريق العمل سواء الممثلين أو الصناع، وكل شخص كان يأتي في موعده دون تأخير.

خلاف أحمد الفيشاوي مع أسرة فيلم بنقدر ظروفك 

وانهى أيمن مكرم الجدل حول خلاف أحمد الفيشاوي مع زملاؤه الفنانين في أي عمل يشارك فيه، معلقاً: "معرفش هل الكلام ده بيحصل علشان هو بيشتغل معايا ولا مع ناس تانية.. الفيشاوي تاني فيلم بنعمله مع بعض وعلاقتنا كويسة مع بعض وأنا لم أعاني معاه وهو ملتزم وبييجي قبل ميعاد تصويره بساعة علشان يعمل ميكب ونخفي التاتوهات اللي في جسمه وده شيء عاديء وبياخد وقت بشكل منظم".
 

فيلم بنقدر ظروفك
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