الموجة الحارة ستتكرر قريبا.. الأرصاد تكشف صدمة عن حالة الطقس (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن صدمة بشأن الطقس، مشيرة إلى أن الموجة الحارة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي متوقع تكرارها الأسبوع المقبل.

الحرارة تستمر في الانخفاض يومي الجمعة والسبت



وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الحرارة تستمر في الانخفاض يومي الجمعة والسبت، على أن تعاود الارتفاع مرة اخرى يوم الأحد والإثنين المقبلين، وتصل الى 40 درجة مئوية، ثم تنخفض مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.



وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن تفاصيل حالة الطقس اعتبارًا من غد السبت وحتى الخميس المقبل، من المتوقع أن تكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وعلى شمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة أيضا على جنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو معتدل على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى إن الرياح تنشط على كافة الأنحاء؛ حيث تعطي شعورًا أفضل بحالة الطقس، مشيرة إلى استقرار حركة للملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من متر إلى 1,75.