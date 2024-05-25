محمد الباز عن عبدالله رشدي: متخيله واقف بعربية دين فى الشارع (فيديو)

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز إن الشيخ عبدالله رشدي ، لديه شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا: "متخيله واقف بعربية دين فى الشارع.. وهو واخده تجارة”.

وأضاف محمد الباز، خلال حواره ببرنامج “خلاصة الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”: مرة راحوا للعقاد وقالوله احنا بنقول لشكوكو انت اهم ولا العقاد.. فقال لهم ببساطة احنا هنقعد فى الشارع احنا الاتنين كل واحد على صيف ويشوفوا الناس هتسلم عليا ولا عليه.. فقالهم هيجوا يسلموا عليا انا فأنا أهم منه.. العقاد قالهم بسيطة انا هقعد على رصيف وهو على رصيف ونجيب راقصة فى النصف.. والناس هتروح للراقصة.. والشعبية ليست بالضرورة تؤكد أن هذا الشخص جيد”.

من يقول أن عبدالله رشدي متحدث لبق وزكي حفاظ ونقاد

وتابع الدكتور محمد الباز: “من يقول أن عبدالله رشدي متحدث لبق وزكي دول حفاظ ونقاد.. ودي بسيطة انك ممكن تكون موهوب فى الحفظ والنقل وترتيب الكلام وتنميقه ولكن هل أنت عالم تستطيع انك تفيد المجتمع لا.. والرجل لديه موهبة ويؤثر فى شباب كثيرة ولديه أتباع ولكن هذه الشعبية لا تعكس انه عالم حقيقي لا أعتقد”.