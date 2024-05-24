أمير المصري يعلن عن فسخ التعاقد معه في عمل فني بسبب إسرائيل.. "الرسالة وصلت"

قال الفنان أمير المصري، إن تضامنه مع القضية الفلسطينية ومطالبته بإيقاف العدوان على قطاع غزة أثر على عمله وتسبب في فقدانه لمعارف وشخصيات مهمة، مردفًا: “عرفت حقيقة الناس وأشعر أن هذه القضية أهم من أي شيء ومن أي دور”.

وأضاف خلال حواره مع برنامج “أون سيت” المذاع عبر فضائية “ON”، أن دوره كإنسان المساعدة وتوصيل الصوت، طالما لديه الإمكانيات والمنصات، منوهًا إلى أن الإنسان يجب عليه أن يكون صريحا وأن يبتعد عن الإمساك بالعصا من المنتصف.

وكشف أنه فقد دورًا فنيا أجرى له لقاء وتحضيرات بسبب موقفه من العدوان على قطاع غزة، مردفًا: “لم أتضايق بدرجة كبيرة لأنني علمت أن الرسالة وصلت”.

وأكد أنه يحاول بقدر المستطاع أن يوازن بين عمله في السينما العالمية والمصرية، وهدفه الأساسي هو العمل في السينما العالمية لذا أخذ العديد من ورش التمثيل وكسر حدة الخجل التي تملكته، كاشفًا أنه يحب العمل في مصر لشعوره بأنه بين “ناسه وأهله”، مبينا أن الفنان عمر الشريف هو قدوته في الفن، رغم أن الظروف السينمائية تغيرت للغاية

وفي نوفمبر الماضي طالب الفنان أمير المصري خلال حفل توزيع جوائز البافتا اسكتلندا بضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وقبل بداية تقديمه لجائزة أفضل ممثلة صرح أمير المصري قائلا: "قبل أن أبدأ، أريد فقط أن أقول إن قلبي مع كل النساء والرجال والأطفال الذين يعانون حاليا في غزة. دعونا نأمل في تحقيق السلام في المنطقة ووقف عاجل لإطلاق النار".

يذكر أن أمير المصري قد فاز من قبل بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا اسكتلندا عن دورة في فيلم Limbo. كما أن منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) قد اختارت النجم أمير المصري للمنافسة على جائزة أفضل ممثل مساعد هذا العام عن فيلم In Camera وستظهر النتائج في ديسمبر القادم.

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وانضم الفنان أمير المصري في فيلم "giant"، الذي يسرد حياة الملاكم البريطاني اليمني الأصل نسيم حميد، مشيراً: حصلت على شرف كبير يفوق توقعاتي.

علق أمير المصري على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تدوينة كشف فيها عن دوره، قائلاً: "حصلت على شرف كبير يفوق توقعاتي، ويا له من شرف أن ألعب دور الأسطورة البرنس نسيم حميد، إلى جانب أسطورة أخرى بيرس بروسنان في دور بريندان إنجل".

وأضاف أمير المصري: "شكرا لـtea shop وAGC Studios وwhite star وRowan Athale productions".