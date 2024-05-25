أحمد العوضي يكشف سبب رفضه للجزء الثاني من حق عرب (فيديو)

علق الفنان أحمد العوضي على نجاح مسلسل حق عرب الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، قائلا: “هذا فضل ربنا ودعم أخواتي”.

وأضاف أحمد العوضي، خلال حواره ببرنامج “واحد من الناس” المذاع على فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامي عمرو الليثي: “كل ذكرياتي كانت فى عين شمس وعشت هناك.. وانا سايب عين شمس تقريبا من 2022 أى أربع سنوات فقط.. وانا سايبها سكنا مش بقلبي”.

بطلة حياتي هي عين شمس

وتابع الفنان أحمد العوضي: “أنا موجود هناك وبطلة حياتي هي عين شمس وهي اللي عملت أحمد العوضي.. وأهدي نجاح حق عرب لكل حد وقف جمبي فى مشواري وبشوف أن أي حد وقف جمبي هو صاحب فضل بعد ربنا سبحانه وتعالي"

وأوضخ أحمد العوضي: "لا أميل لعمل جزء ثاني لأى عمل .. وبحب أعمل قصة مختلفة عن التانية علشان مرتبطش بشخصية أو دور واحد”.

وتطرح قناة "الحياة"، ابتداء من يوم السبت المقبل 25 مايو، مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في رمضان الماضي وتصدره قوائم الأعلى مشاهدة.

يذاع المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي ودينا فؤاد ووفاء عامر ووليد فواز وكارولين عزمي ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث العمل حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والتشويق.

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.