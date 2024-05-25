عمرو أديب يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن أمنياته بفوز فريق الأهلي أمام نادي الترجي التونسي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا،وحصد البطولة الثانية عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

وأكد عمرو أديب، خلال برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن لاعبي النادي الأهلي لديهم فرصة حقيقية لتحقيق البطولة وإسعاد ملايين الجماهير في مصر

نسبة فوز الأهلي 95% على الأقل

ووجه عمرو أديب رسالة للاعبي النادي الأهلي، قائلا:"كملوهم دستة جاتوه يا أهلي، بكرة مصر والعالم العربي ورا الأهلي نادي القرن في نهائي دوري ابطال افريقيا، ونسبة الفوز 95% على الأقل".

وأضاف عمرو أديب، أن النادي الأهلي يمتلك لاعبين قادرين على تحقيق هذه البطولة، وأرى أن حظوظ النادي الأهلي في تحقيق البطولة كبيرة للغاية وتصل إلى 95%.

ومن جانبه، حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق، على توجيه نصيحة خاصة للاعبي الأهلي قبل الموقعة المنتظرة أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية "يجب على لاعبي الأهلي عدم الاستعجال أمام الترجي وألا يكون هناك توتر، والإيقاع السريع سيرهق الفريق التونسي بعض الشيء".

وأضاف "على اللاعبين أن تلعب بشخصية الأهلي وفكره وتاريخه وقيمته أيًا كان الـ 11 لاعب، برجولة وإصرار والعزيمة والهمسة واللمسة والثانية تفرق، لا أحد سيتذكر سوى من رفع الكأس في النهاية، وأراهن على شخصية الأهلي وليس لاعب بعينه".



وأتم " القلق مطلوب وأمر صحي ولكن لا يوجد خوف من الترجي التونسي، وضع طبيعي جدًا لأننا نلعب نهائي إفريقيا وإمكانيات لاعبي الترجي الحاليين كانت تشير أنهم يحتاجوا للعودة بقوة، ولكن المدير الفني للترجي تعامل بواقعية شديدة جدًا والإمكانيات المتواجدة لديه".