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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بكري: "علي حسين مهدي تاب عن أخطائه وسيعود لتأييد مصر" (فيديو)

بكري يكشف تفاصيل
بكري يكشف تفاصيل عن علي حسين مهدي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن على حسين مهدي، الذي غادر من مصر إلى تركيا ومن ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وكان يهاجم مصر؛ يعتزم الرجوع إلى مصر.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن على حسين مهدي المقيم في الولايات المتحدة نشر بيان، يقول فيه أنه قرر تسليم نفسه للسلطات المصرية خلال 48 ساعة من الآن، مضيفا أنه سيصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9 صباحا يوم الاثنين المقبل بمطار القاهرة.

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بكري نقلًا عن مصدر سياسي: مصر لن تسمح بزجها في حرب طاحنة

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كما أردف بكري، أن على حسين مهدي حصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية في 2020، موضحا أنه تنازل عن الإقامة و سيعود ليقف في مصر مع وطنه.


وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن على حسين مهدي أكد على ثقته في الدولة المصرية ومسارها الجديد وأن اتحاد العرب مهم للقضاء على أي مخطط.


وذكر الإعلامي مصطفى بكري، أن على حسين مهدي اعترف بخطئه في كثير من الأمور وأزمة غزة أكدت وأوضحت كل شيء وأنه ظلم مصر.

 

ووجه على حسين مهدي الذي غاب لفترة طويلة عن الأنظار رسالة للهاربين: " ندعوكم للعودة لأحضان الوطن وعدم الخوف.. جه وقت رجوعنا يا شباب .. شوفت قيادة كبيرة وكلمتها واحدة".

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