فتح باب تقدم أعضاء هيئة التدريس لمكافآت النشر العلمى الدولي في جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، للحصول على مكافآت النشر العلمي الدولي للأبحاث المنشورة في مجلات علمية دولية موثقة، والكتب المنشورة لدى دور نشر عالمية مرموقة في عامي 2022 و2023، في ضوء اهتمام الجامعة بالبحث العلمي والنشر الدولي في جميع المجلات العالمية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، اهتمام جامعة القاهرة بالنشر الدولي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات الدولية ومنتديات البحث العلمي، ودعم البحوث التطبيقية ذات المردود على التنمية والاقتصاد القومي، وضرورة استثمار الأبحاث العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية، لافتًا أن تطوير الجامعة عمل مستمر وفى جميع القطاعات التعليمية والبحثية والإدارية.

شروط التقدم لمكافآت النشر في جامعة القاهرة

وأوضح الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة قد حددت مواعيد للتقدم من أجل الحصول على مكافأت النشر العلمي الدولي، بحيث يكون موعد التقدم (الإلكتروني) للأبحاث المنشورة عام 2022 من 20 مايو حتى 31 يوليو 2024، ويكون موعد التقديم (الورقي) من 1 يونيو إلى 31 أغسطس2024، مضيفًا أن الجامعة قد حددت موعد التقدم (الإلكتروني) للأبحاث المنشورة عام 2023 ليكون خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 31 أكتوبر 2024، كما حددت موعد التقدم (الورقي) من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2024، على أن يكون التقدم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للبحوث العلمية http://gsrd.cu.edu.eg/.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة قد حددت عدة شروط للحصول على مكافآت النشر من بينها: أن يكون المتقدم عضوًا بهيئة التدريس بالجامعة، وألا تكون الأبحاث قد سبق التقدم بها لنيل مكافآت النشر من قبل، وألا تكون الكتب دراسية أو كتب رسائل الماجستير أو الدكتوراه، وأن تكون الأبحاث المنشورة في مجلات علمية دولية مدرجة في قواعد البيانات المعتمدة من الجامعة (InCites Journal Citation Reports - Clarivate Analytics) و (Scopus) أو قواعد البيانات الخاصة بقطاعي العلوم الإنسانية والاجتماعية المعتمدة من الجامعة، وأن تكون الكتب المنشورة لدى دور نشر عالمية مرموقة مدرجة في قاعدة بيانات (SENSE Ranking of academic publishers) - (City University of Hong Kong School of Creative Media).

جدير بالذكر أن رئيس جامعة القاهرة كان قد رفع مكافآت النشر الدولي بمقدار 100%، وهو الأمر الذي يعد من بين اسباب التقدم غير المسبوق لجامعة القاهرة خلال السنوات الماضية، كما حصلت الجامعة على أكبر تمويل للمشروعات البحثية بإجمالي 380 مليون جنيه، وهو تمويل غير مسبوق ويعد أكبر تمويل للمشروعات البحثية في تاريخ جامعة القاهرة، مما ساهم في السنوات الأخيرة في إجراء 22% من إجمالي الأبحاث المنشورة بجامعة القاهرة على مدار تاريخها، وتحقيق ارتفاع معدل الاستشهادات الدولية لبحوث الجامعة بنسبة 43%، إلى جانب إنشاء منصة عالمية للبحث العلمي لتطبيق مخرجاته في خدمة المشروعات القومية والتنموية.