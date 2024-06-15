أجمل بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2024 للأهل والأصدقاء والأحباب بطاقات عيد الاضحى ، يحرص الكثير من الأشخاص عند قدوم العيد علي تبادل التهاني ومعايدة الأقارب والأصدقاء؛ وذلك من خلال إرسال صور وبطاقات ورسائل تهنئة بالعيد، عيد الأضحى ثاني عيد للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك يضفي السرور والفرح في النفوس، يوافق عيد الأضحى اليوم العاشر من ذو الحجة 1445 والسادس عشر من يونيو 2024 أعاده الله علينا بالخير والبركات، نوضح في هذا المقال أفضل بطاقات عيد الاضحى 2021 بطاقة تهنئة بالعيد.

أروع بطاقات تهنئة لعيد الاضحى 2024.. أجمل كروت معايدة عيد الاضحى 1445

بطاقات تهنئة فارغة لعيد الاضحى 2024 ، أجمل كروت معايدة عيد الأضحى 1445 يكتب عليها أجمل التهاني والعبارات المميزة في المناسبات المختلفة ومنها عيد الأضحى المبارك؛ هي واحدة من أهم وسائل تبادل التهاني بين المسلمين، ويستعملها عادة الناس الذين يريدون إرسال تهنئة محددة لجميع الناس في هذه المناسبة؛ بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2024 اختصارًا للوقت والجهد وحرصًا على تهنئة الجميع من دون استثناء. وفي هذا المقال من موقع الصباح العربى سوف ندرج لكم مجموعة بطاقات تهنئة عيد الأضحى وكروت المعايدة المميزة.

لتحميل صور وبطاقات تهانى عيد الأضحى المبارك 2024 .. اضغط هنا

لتحميل صور وبطاقات تهانى عيد الأضحى المبارك 2024 .. اضغط هنا

من أجمل وأروع صور بطاقات كروت تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024 وأفضل خلفيات عساكم من عواده من التهنئات التي يقدمها كل من الأهل والأصدقاء بمناسبة العيد الكبير، حيث يتم تبادل الصور الجميلة والرقيقة.

كيفية استقبال عيد الأضحى

يستقبل المسلمون في كلّ عامٍ عيد الأضحى المبارك الذي يأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحِجّة، ويُعرَف أيضاً بالعيد الكبير، وقد أجمع العلماء على أنّ اليوم العاشر من ذي الحِجّة هو يوم عيد الأضحى، ويستقبل المسلمون عيد الأضحى من خلال القيام بالآتي:

يؤدي المسلمون صلاة عيد الأضحى بعد شروق شمس هذا اليوم.

يُسَنّ ذَبْح الأضاحي بعد الصلاة؛ تقرُّباً لله -سبحانه وتعالى-، وتصدُّقاً على المحتاجين.

يُسَنّ كذلك الإكثار من الذِّكر، والتهليل، والتكبير، وشُكْر الله -سبحانه وتعالى- على نِعَمه الكثيرة، وعلى رأسها التوفيق إلى اعتناق دين الإسلام، والهداية إلى الطريق المستقيم، ولزوم سُنّة النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.

دلّت السنّة النبويّة على مشروعيّة إظهار الفرح والسرور بيوم العيد؛ للترويح عن النفوس والتخفيف عن الأبدان.

رخّصت الشريعة الإسلاميّة في الاحتفال بذلك اليوم بما يُظهر سماحة الدِّين ورحمته بالناس، شريطة ألّا تتعارض مظاهر الاحتفال مع الشريعة الإسلاميّة.

وقد ورد في السنّة النبويّة أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كان يحبّ تمييز يوم العيد عن غيره من الأيّام؛ فرخّص للسيّدة عائشة -رضي الله عنها- أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بعد أن جعلها وراء ظهره، كما ثبت في صحيح البخاريّ عن السيدة عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ الحَبَشُ يَلْعَبُونَ بحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأَنَا أنْظُرُ، فَما زِلْتُ أنْظُرُ حتَّى كُنْتُ أنَا أنْصَرِفُ).