أخطاء تضيّع درجاتك في امتحانات الثانوية العامة 2024

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أخطاء قد يرتكبها بعض الطلاب تتسبب في فقدان الدرجات في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة 2024 بتظليل دوائر أرقام الجلوس بشكل صحيح ودقيق.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم ارتكاب تلك الأخطاء في امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى لا يفقد الطالب درجاته.

أخطاء في الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024

الإجابة النهائية في امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقلم الرصاص أو أي قلم غير الجاف.

تجاوز المساحة المقررة للإجابة على أي سؤال مقالي في امتحانات الثانوية العامة 2024.

الإجابة على ظهر ورقة الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2024.

الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 في بوكليت الأسئلة.

الإجابة في غير المكان المخصص لذلك في امتحانات الثانوية العامة 2024.

تظليل دائرتين في البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2024.

تظليل خاطئ لدائرة الإجابة الصحيحة في البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة 2024 سواء نصف تظليل أو خطوط.

استخدام الكوريكتور في مسح أي إجابة.



موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط دون وجود أية أسئلة مقالية.

وتوضع امتحانات الثانوية العامة 2024 في أربعة نماذج لكل مادة تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط بالنسبة للأسئلة الموضوعية فقط.

