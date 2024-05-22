3 مراحل في مسابقة تعيين المعلمين المساعدين الجدد

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود ثلاث مراحل في مسابقة تعيين المعلمين المساعدين الجدد.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تعيين المعلمين المساعدين الجدد يمر بثلاثة مراحل بدءًا من اجتياز المتقدم لاختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خمس مكونات ومرورًا بدورة التأهيل التربوى والحقيبة التدريبية الذهنية والبدنية بهدف تأهيلهم لمرحلة اجتياز التدريبات النهائية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مكونات اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مسابقة المعلمين المساعدين الجدد هي: التخصص، والتربوي، والـICT والثقافة العامة، واللغة.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الإعلان عن مسابقة المعلمين الجدد يتم على مستوى كل مديرية تعليمية، وفقا لاحتياجها.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المعلمين هم حجر الزاوية الذي يقودون التطوير في العملية التعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولي في تنمية المعلمين المهنية للمعلمين ووثيقة معايير المعلم (CPD)، كما تتبع منهجية تدريب المدربين (TOT)، وتنفيذ التدريب على رأس العمل من خلال وحدات التدريب.

آلية جديدة فى اختيار المعلمين الجدد

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية بات لديها آلية جديدة فى اختيار المعلمين الجدد بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برؤية الوزارة باختيار المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والطفرات التكنولوجية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مبادرة رئيس الجمهورية "1000 مدير مدرسة"، مشيرًا إلى أنه تم تدريب الدفعة الأولى منهم على أعلى مستوى؛ ليصبحوا مديري المدارس، وتكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالمتابعة وتقييم أدائهم، مضيفًا أن اختبارات المتقدمين للدفعة الثانية تتم وفق معايير خاصة بهدف صناعة القيادات التربوية.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى استحداث إدارة الدعم والتواصل في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة لتكون مسئولة عن التوعية ببرنامج إصلاح التعليم في مصر، وإشراك المعلمين وأولياء الأمور في التطوير.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديره لدعم البنك الدولي للوزارة في هذا الإطار، وهو ما انعكس على تحقيق نتائج جيدة وملموسة لهذا الجهد في الميدان.