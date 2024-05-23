سارع بالتقديم| موعد انتهاء مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر موعد للتقديم في مسابقة تعيين معلمين مساعدين للعام الثالث 2024.

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مسابقة تعيين المعلمين المساعدين، يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد فتحت باب التقديم في مسابقة تعيين معلمين مساعدين، يوم الثلاثاء، الموافق 14 مايو 2024.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة للتعاقد مع 18 ألفا و886 في وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الرابع، والخامس، والسادس.

تخصصات مسابقة وزارة التربية والتعليم

ويتاح التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين في ستة تخصصات، وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

ويشترط أن يكون المتقدم لمسابقة وزارة التربية والتعليم خريج إحدى الكليات الآتية: كلية التربية (أساسي، أو عام، أو خاصة، أو أزهر)، وكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق، وكلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف، وكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، وكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الازهر (شعبة التربية)، والتربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي).

كما يمكن التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم لخريجي الكليات التالية بشرط الحصول على دبلوم تربوى: كلية الأداب، وكلية دار العلوم، وكلية الألسن، وكلية اللغات والترجمة، وكلية اللغة العربية (الشعبة العامة)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)، وكلية الدراسات الإنسانية، وكلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)، وكلية الهندسة تخصص حاسبات، وكلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها، وكلية نظم المعلومات الإدارية ( قسم نظم المعلومات الإدارية).

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين معلمين مساعدين.

ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع أصول المستندات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم بصيغة jpg على ألا يتعدى حجم الملف الواحد ميجا.

صورة شخصية للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم وبطاقة الرقم القومي سارية الوجهين.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجهين بحسب الأحوال.

المؤهل الدراسي للمتقدم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والمؤهل الأعلى إن وجد.

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.



رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

خصص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابطًا إلكترونيًا للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث 2024.

وللتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعيين معلمين مساعدين بعد تحضير الأوراق المطلوبة (اضغط هنا).

