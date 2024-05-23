أبناؤنا في الخارج 2024| إتاحة امتحانات المستوى الرفيع للمرحلة الابتدائية لغات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات المستوى الرفيع للمرحلة الابتدائية لغات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 على منصة "أبناؤنا في الخارج".

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات المستوى الرفيع لطلاب المرحلة الابتدائية لغات على نظام "أبناؤنا في الخارج" للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس.

ويؤدي طلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" امتحانات المستوى الرفيع للمرحلة الابتدائية لغات إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى.

وتحتوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني في نظام أبناؤنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد.



وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب نظام "أبناؤنا في الخارج"، يوم السبت، الموافق 18 مايو 2024، إلكترونيًا، وتنتهي يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.

رابط تحميل امتحانات المستوى الرفيع لمدارس الغات

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات المستوى الرفيع لنظام أبناؤنا في الخارج بمدارس اللغات للفصل الدراسي الثاني بصيغة PDF لجميع الصفوف الدراسية.

ولتحميل ملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني في امتحانات المستوى الرفيع بنظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية بصيغة PDF بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا)





نصيحة التعليم لطلاب “أبناؤنا في الخارج”

ونصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج" بقراءة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الالتزام بتحمبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنظام "أبناؤنا في الخارج" لكل مادة حسب الجدول الموضوع مسبقًا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإجابة على الأسئلة المختلفة فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا هامًا للطلاب على نظام "أبناؤنا في الخارج" خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" بعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر فيي امتحانات نظام "أبناؤنا في الخارج" فإنه سيلغى السؤال.