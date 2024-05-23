أرقام هاتفية للاستفسار عن التقديم في جامعة حلوان الأهلية 2024

خصصت جامعة حلوان الأهلية أرقامًا هاتفية للاستفسار عن تقديم طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وفتحت جامعة حلوان الأهلية التقديم الإلكتروني للعام الدراسي الجديد للتسجيل المبكر للالتحاق بالبرامج المختلفة.

وخصصت جامعة حلوان الأهلية أرقام هاتفية للإجابة على أي استفسارات يمكن التواصل عليها، وهي:(01100650044)، و(01100440119).

رابط التقديم في جامعة حلوان الأهلية

خصصت جامعة حلوان الأهلية رابط إلكتروني للتقديم في البرامج الدراسية المختلفة للعام الدراسي الجديد لمختلف الشهادات.

وللتقديم في كليات جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي المقبل (اضغط هنا).

ضوابط التقديم في جامعة حلوان الأهلية

وحددت جامعة حلوان الأهلية ضوابط التقديم الإلكتروني في الجامعة للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادات المختلفة.

ونوهت جامعة حلوان الأهلية بأن التسجيل إلكترونيًا بداية من يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024.

وأضافت جامعة حلوان الأهلية أن التسجيل متاح في البرامج الدراسية بجميع كليات الجامعة وهي: كلية طب الأسنان، وكلية الهندسة، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية العلوم، وكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

ولفتت جامعة حلوان الأهلية إلى أن التسجيل يكون في ضوء الحد الأدنى الخاص بكل سنة من السنوات وفقاً لسنة حصول الطالب على الشهادة.

ونبهت جامعة حلوان الأهلية بأنها لا تمتلك مكاتب تعليمية أو وسطاء.

نبذة عن جامعة حلوان الأهلية

وجامعة حلوان الأهلية هي جامعة غير هادفة للربح أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022 ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان بعين حلوان في مدينة حلوان.

وتقع جامعة حلوان الأهلية على مساحة 16.8 فدان (المساحة الإجمالية 52 فدان تقريبا) كمرحلة أولى وتتكون من ثمان كليات تخدم جميع القطاعات الطبية والهندسية والتكنولوجيا والعلوم والحاسب والفنون والانسانيات وإدارة الأعمال وغيرها.

وتطبق جامعة حلوان الأهلية تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليا ودوليا ليكونوا قادة المستقبل.

وجهزت جامعة حلوان الأهلية وفق أعلى مستويات الجودة وطبقا للتصميمات العالمية وبما يتواءم مع متطلبات الجيل الرابع من الجامعات الذكية المتطورة.



