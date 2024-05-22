انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية السبت

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024 يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية بشكل يومي لمختلف أنواع مدارس التعليم الفني حتى يوم 6 يونيو 2024.

ويؤدي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 طلاب المدارس التجارية الصناعية والزراعية والفندقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز في تلك الفترة.

ويتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ضوابط سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات ضبط سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعداد الجيد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتوفير جميع الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، وأن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بها.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بشكل جيد يليق بهم، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

تجهيز غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وكشف الدكتور محمد عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجهيز غرف العمليات لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأوضح رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أن غرفة العمليات تضم غرفة رئيسية للامتحانات التحريرية، وغرفة رئيسية للامتحانات العملية والمعملية.

وأضاف رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أن غرفة العمليات تضم أيضا: غرف عمليات المديريات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية، وغرف عمليات الإدارات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية.

واستعرض عمارة موقف الإعداد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 منوها تكليف رؤساء ووكلاء لجان النظام والإدارة، وتکلیف مشرفي الامتحانات، وتشكيل لجان أعمال الصندقة لمظاريف أوراق الأسئلة للتعليم الزراعی والتجاری والفندقي.

وأكد رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار أوامر الدفع الخاصة بكل مديرية تعليمية حتى يتسنى توفير الخامات المطلوبة لتقييم الطلاب دارسي البرامج المطورة على منهجية الجدارات.

