مشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 يلا شوت

البث المباشر لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 الافتتاح مباشرة HD Germany vs. Scotland - prediction, team news, lineups،سوف ينزل المشجعون إلى ملعب أليانز أرينا في ميونيخ لحضور المباراة الافتتاحية التي طال انتظارها لبطولة أمم أوروبا 2024 يوم الجمعة، حيث تبدأ ألمانيا المضيفة آخر لقاء قاري ضد اسكتلندا في المجموعة الأولى.

بالنسبة للمانشافت، تمثل بطولة أوروبا المحلية فرصة ذهبية لتصحيح بعض الإخفاقات الأخيرة، بينما لا يزال رجال ستيف كلارك ينتظرون أول ظهور لهم في الأدوار الإقصائية.

كان يدير سابقًا خط التماس أليانز أرينا خلال فترة ولايته القصيرة في بايرن ميونيخ - والتي شعر الكثيرون أنها انتهت بشكل غير عادل قبل الأوان - يعود الشاب جوليان ناجيلسمان إلى مخبأ "المنزل" مساء الجمعة باحثًا عن البداية المثالية لأحدث مساعي ألمانيا نحو النجومية الأوروبية.

تمثل بطولة هذا الصيف أول يورو للمانشافت في حقبة ما بعد يواكيم لوف والبطولة الثانية فقط منذ تنحي المدرب الفائز بكأس العالم في نهاية يورو 2020، والتي انتهت بإقصاء مؤلم من دور الـ16 على يد من الأعداء المألوفين إنجلترا.

مشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 يلا شوت

بعد مرور ثمانية عشر شهرًا على أدائها الكارثي في ​​نهائيات كأس العالم 2022 تحت قيادة هانسي فليك ، ليس من المستغرب أن يُنظر إلى ألمانيا على أنها المرشحة الصريحة لصدارة القسم الذي يضم أيضًا المجر وسويسرا، وبعد بداية مخيبة للآمال تحت قيادة ناجيلسمان، يدخل مضيفو اليورو المباراة الافتتاحية يوم الجمعة مع الريح. في أشرعتهم.

في الواقع، سجل ألمانيا من أربع مباريات ودية في عام 2024 يقرأ ثلاثة انتصارات وتعادل واحد - بفوزه على القوى القوية فرنسا وهولندا في مارس قبل التعادل مع أوكرانيا والتغلب على اليونان في وقت سابق من هذا الشهر - وباعتبارهم مضيفين، لم يضطر رجال ناجيلسمان إلى اجتياز هذه الفوضى. من التصفيات.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الظروف تعني أن المانشافت لم ينزل إلى الملعب في أي منافسة منذ فوزه غير المهم على كوستاريكا 4-2 في نهائي كأس العالم 2022 - المباراة الثانية عشرة في بطولة أوروبا وكأس العالم حيث فشلوا في الحفاظ على نظافة شباكهم. ورقة - لكنهم وصلوا إلى الدور نصف النهائي في كل من المناسبات الثلاث الأخيرة التي استضافوا فيها بطولة كبرى.

من خلال التنافس في بطولة أوروبا الرابعة عشرة هذا الصيف، عززت ألمانيا أيضًا رقمها القياسي في صدارة قوائم أكثر اللاعبين ظهورًا على الإطلاق في التجمع القاري، في حين أن اللقب الرابع سيجعلهم يغادرون إسبانيا في أعقابهم باعتبارها الدولة الأكثر نجاحًا في البطولة. المنافسة.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح كأس أوروبا يورو 2024؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ساعات وتنطلق منافسات دور مجموعات يورو 2024 والتي ينتظر أن تشهد مستوى عاليًا من المنافسة، البطولة الأكثر متعة وقوة بعد المونديال على مستوى المنتخبات يبدأ عدها التنازلي للانطلاق.

ألمانيا لا تريد أي شيء سوى الفوز مستغلة عاملي الأرض والجمهور، ولا تريد تعكير صفو الافتتاح المهيب أمام جماهيرها على ملعب أليانز أرينا حين تستقبل اسكتلندا في افتتاح المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

متى موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024؟

موعد ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 2024 هو يوم الخميس 14 يونيو 2024، على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024؟

تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

كيف تشاهد مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر "TOD TV" أو عبر beIN Connect، حيث يذيعون كافة مباريات اليورو.

حفل افتتاح يورو 2024 مباشرة

وتتنافس المنتخبات بقوة على هذا اللقب الغالي، ألمانيا تتسلح بالأرض والجمهور، وإيطاليا حاملة اللقب ستقاتل بكل قوة للدفاع عن لقبها، فرنسا بقيادة مبابي قادرة على صنع الفارق، والطواحين الهولندية ليست بعيدة عن اللقب، أما كرواتيا وآخر بطولة للقائد لوكا مودريتش، ويتواجد مع إسبانيا مجموعة مثالية ورائعة من الشباب وعهد جديد للماتادور، البرتغال والبطولة الأخيرة لكريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لليورو، بلجيكا وربما الرقصة الأخيرة للساحر كيفين دي بروين، إنجلترا والفرصة الأخيرة للمدرب جاريث ساوثجيت بقائمة مدججة بالنجوم، بالتأكيد سنشهد بطولة مثالية ومليئة بالندية والتنافس.