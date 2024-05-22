قواعد التقديم في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد التقديم في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025.

جاء ذلك خلال خطاب وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية بمحتلف محافظات الجمهورية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات التعليمية بضرورة اتباع التعليمات الهامة بشأن تقديم الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية.

قواعد قبول طلاب الصف الأول الابتدائي 2024

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة قبول جميع ملفات التلاميذ بالصف الأول الابتدائي لمن يبلغون سن السادسة ولا يجوز النزول بالسن عن هذا الحد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبول التلاميذ الذين تقع أعمارهم بين التاسعة والسادسة بالترتيب التنازلي أي لا يقل السن في أول أكتوبر 2024 عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات، طبقا للقرار الوزاري (154).



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلر أن التلاميذ المقيدين بفصول رياض الأطفال المستوى الثاني والتي تضمها المدرسة يلحق أولا إجباريا للصف الأول الابتدائي بنفس ذات المدرسة ولا يخضع للتنسيق بين المدارس ويتم تقديم ملف جديد للصف الأول ومن له أخوة بالمدرسة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتم التأكد من ذلك باطلاع اللجنة ورئيسها على سجل قيد التلاميذ بالمدرسة ويكتب على ملف التلميذ المتقدم اسم شقيقه والصف المقيد به بالمدرسة.



ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ترتب طلبات الالتحاق في الصف الأول الابتدائي بالترتيب التنازلي أي من الأكبر سنا فالأصغر طبقا للقرار الوزاري (154) لسنة 1989م المادة الثالثة مع مراعاة المربع السكني لكل مدرسة والذي تحدده الجنة التنسيق مع مراعاة الكثافة المقررة للفصل بحيث لا يكون هناك اختلاف واضح بين كثافات الفصول بالمدارس.

ويتم تقديم ملف الطالب المتقدم في الصف الأول الابتدائي من قبل ولي الأمر شخصيا، ويملأ طلب الالتحاق ويوقع من ولي الأمر بنفسه مع وجود شهادة ميلاد للطفل مميكنة على أن تكون خالية من الكشط أو الشطب ويحدد بالطلب العنوان بالتفصيل موضحا الحي واسم الشارع حتى يتم التوزيع جغرافيا لأقرب مدرسة، وبعد سجل تقيد جميع ملفات المقدمة للمدرسة عن طريق اللجنة المشكلة بمعرفة مدير المدرسة لقبول الملفات قبل التسليم.