3 جوائز لجامعة عين شمس لأفضل دراسات تاريخية

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس فوز ثلاث رسائل علمية متميزة في مجال الدراسات التاريخية بثلاث جوائز مرموقة لأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه، مقدمة من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية لعام 2022.

وتألق باحثو الجامعة في مجالات التاريخ البيزنطي، وتاريخ العرب المعاصر، والتاريخ الاقتصادي، محققين هذا التكريم المستحق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وحازت الباحثة إسراء قاسم محمد الطيب يوسف كلية الآداب جامعة عين شمس على جائزة أ.د. رأفت عبد الحميد لأفضل رسالة ماجستير في التاريخ البيزنطي برسالة عنوانها (البلاط البيزنطي في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين دراسة حضارية) والتى منحت في عام 2022 بتقدير امتياز مع التوصية بالتبادل بين الجامعات.

وتم تكريم الدكتورة شيماء حمزة محمود خطاب من كلية البنات بجامعة عين شمس، بحصولها على جائزة الدكتور عادل غنيم لأفضل رسالة دكتوراه في تاريخ العرب المعاصر، تحت عنوان "العلاقات السوفيتية الإسرائيلية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية 1947-1991".

وتناولت الرسالة دور الاتحاد السوفيتي في القضية الفلسطينية، وتحليل العلاقات العربية السوفيتية، بالإضافة إلى العلاقات السوفيتية الإسرائيلية، وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية.

أيضا حصل الدكتور مصطفى محمود علي جمعة على جائزة الدكتور علي عبد العزيز سليمان لأفضل رسالة دكتوراه في التاريخ الاقتصادي ويبرز هذا التكريم إسهاماته القيمة في فهم التاريخ الاقتصادي وتقديم رؤية جديدة وشاملة للمجال.

وحصل الدكتور مصطفى محمود علي جمعة على جائزة الدكتور على عبد العزيز سليمان لأفضل رسالة دكتوراه في التاريخ الاقتصادي برسالة بعنوان" الأوقاف والمجتمع المصري في النصف الثاني في القرن التاسع عشر".

كما حصل الدكتور مصطفى محمود علي جمعة سابقًا على جائزة الدكتور رؤوف عباس لأفضل رسالة ماجستير في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، مما يبرز تفوقه الأكاديمي والبحثي في مجاله.

التزام إدارة جامعة عين شمس بتشجيع الباحثين المتميزين

ويأتي هذا في إطار التزام إدارة جامعة عين شمس بالتشجيع المستمر للباحثين المتميزين ودعم البحث العلمي وتشجيع الإبداع في مختلف المجالات الأكاديمية، من خلال حصول الباحثين على هذه الجوائز، يتبين التفاني والتميز الذي يبديه الباحثون واللجان الإشرافية الرائدة التي يقودها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تحقيق أعلى معايير الجودة في الأبحاث والإسهامات العلمية.

ويعكس ذلك التزام الجامعة بتحقيق أعلى درجات التنافسية والتميز في مجال البحث العلمي وجميع المجالات الأكاديمية، مما يؤكد على رسالتها الراسخة في تعزيز الابتكار والتطوير المستمر في مجالات العلم والمعرفة.