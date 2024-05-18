إصابة طالبين بجروح قطعية في مشاجرة لطلاب الإعدادية اثناء الإمتحانات بالمنيا

شهدت فناء مدرسة إعدادية ، مشاجرة طاحنة بالعصي ، عقب أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية ، حيث أصيب طالبين بمدرسة الشيخ عطا الإعدادية ، التابعة لإدارة بني مزار التعليمية، شمال محافظة المنيا، اليوم السبت .

إثر مشادة كلامية تطورت إلي معركة بالأيدي والعصي ، بين عدد من الطلاب في فناء المدرسة ، عقب أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي (الإنجليزية) ، فترة أولي، وقبل امتحان مادي التربية الدينية، (فتره ثانية) ، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي الطلاب ، وسمحت لهم بحضور امتحان الفترة الثانية، التربية الدينية ، حيث تم اصطحابهم عقب الامتحان لمركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة ، وكان اللواء محمد مصطفي ضبش ، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام رشاد حكمدار المديرية ، يفيد بنشوب معركة بين طلاب الشهادة الإعدادية، أثناء أداء الامتحانات داخل فناء مدرسة الشيخ عطا الإعدادية التابعة لإدارة بني مزار التعليمية.

وانتقلت قوة من مركز شرطة بني مزار ، إلي موقع البلاغ ، حيث تبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلي معركة بالأيدي والعصي ، بين طلاب الشهادة الإعدادية عقب أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية ، وتبين أن المشاجرة ، وقعت بين الطلاب ، «سيد. م. أ»، 15 سنة، و«عبد الله. ع. ع»، 15 سنة ، و«محمد. ع. ع» ، 15 سنة ، و«أحمد. م. ع» ، 15 سنة، و«عبد الله. ر.ع» 15 سنة ، ما تسبب فى إصابة الطلاب ، «عبد الله. ر.ع»، 15 سنة ، بجرح قطعي بالبطن، من الناحية اليمني 20 سم، و«محمد. ع. ع»، 15 سنة ، جرح قطعي بالذراع الأيسر.

وتم التحفظ علي الطلاب، والسماح لهم بأداء امتحان مادة التربية الدينية ضمن امتحانات الفترة الثانية، ونقل المصابين الي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف ، وفي سياق متصل ، تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش ، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة ، بمصرع طفل ، دهسته سيارة أثناء اللعب أمام منزله بإحدى قرى مركز العدوة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع (مالك. م)، 4 سنوات، مقيم بإحدى قرى مركز العدوة، صدمته سيارة نصف نقل، أثناء اللعب أمام منزله، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة ، وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، وفاة الطفل، متأثرا بكدمات متفرقة بالجسم وحدوث كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ما تسبب في الوفاة ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.