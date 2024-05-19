إصابة شقيقين برش خرطوش في مشاجرة أبناء عمومة بجرجا

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة شقيقين برش خرطوش بالساقين والفخذين وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . ا . م . ا" 25 سنة سائق مصاباً برش خرطوش بالساقين والفخذين وشقيقه "محمود . ا . م . ا" 24 سنة سائق مصاباً برش خرطوش بالساقين والفخذين وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

وطرف ثان "إسماعيل . ش . ع . م" 26 سنة عامل وشقيقه "أحمد . ش . ع . م" 28 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص يقيمون بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الزوايا الحديدية وخاصة المتعلقة بالأبراج الحديدية أربعة أيام على ذمة التحقيقات عقب تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من إلقاء القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة نقل محمل عليها حوالي 10 طن من المسروقات .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بقيام 5 أشخاص يقيمون بدائرة مركز طهطا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة الزوايا الحديدة متخذين من دائرة مركز أخميم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة وتم ضبط التشكيل متلبسا حال استقلالهم سيارة نصف نقل وعليها المسروقات "زاويا" مختلفة الأطوال زنة حوالي 10 أطنان وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني .