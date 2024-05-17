إصابة ممرض عقب مشاجرة داخل مستشفى كوم أمبو المركزى بأسوان

شهدت مستشفى كوم أمبو شمال محافظة أسوان، واقعة التعدى على ممرض بأله حادة من مصاب داخل المستشفى بعد وقوع مشاجرة بينهم.

وترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، من نقطة المستشفي التابعة لدائرة المركز يفيد بقيام مصاب بالتعدي علي ممرض بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك بعد وقوع مشاجرة بين الممرض والمريض كما تتدخل مرافقين المريض ليتم الاعتداء على الممرض بأله حادة.



وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو إلى المستشفى وتمكنت من فض مشاجرة وقعت بين الممرضين و3 أشخاص، وتم القبض على أطراف المشاجرة وتم اصطحابهم إلى نقطة المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتبين أن أسباب نشوب المشاجرة أن وقع مشادة كلامية بين المريض و الممرض أثناء محاولة تقديم العلاج، وتطورت لتشابك وقيام المصاب بالتعدي علي الممرض بسلاح أبيض "مطواة".



وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة