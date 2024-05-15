إصابة طالبة وزوجة عمها بطلقات نارية في مشاجرة أبناء العمومة بطما

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أبناء العمومة بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية نتج عنها إصابة طالبة في التاسعة عشرة من عمرها بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر وزوجة عمها في العقد الثالث من العمر بطلق ناري أعلى الصدر من الناحية اليمنى وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم بإرشاد الطرفين ونقل المصابتين لمستشفى أسيوط الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابتين بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول " آية . ا . ا . ن" 19 سنة طالبة مصابة بطلق ناري أعلي الفخذ الأيسر وزوجة عمها "نوره . ع . ا . ع" 30 سنة ربة منزل مصابة بطلق ناري أعلى الصدر من الناحية اليمني وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي و نجل عم الأولي "أنس م ا م"- سن 34 سنة عامل زراعي .

وطرف ثان "عادل . ع . م . ح" 62 سنة مزارع ونجله "أحمد . ع . ع . م" 39 سنة مزارع الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الثالث من الطرف الأول السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأولي والثانية من الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيره بأرضهم الزراعية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .









وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي سائق يبلغ من العمر 27 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري أعلى الظهر من الناحية اليسرى تعدى عليه عمه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على ملكية مضيفة ميراث بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حمدون . ج . م . ج" 27 سنة سائق يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري أعلى الظهر من الناحية اليسرى (إدعاء تعدي آخرين) وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم عمه "هلال . م . ج . ا" 59 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلاف علي ملكية مضيفة بذات الناحية آلت إليهما بالميراث .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .