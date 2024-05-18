ضبط 4 أشخاص بينهم مصاب في مشاجرة بالبلينا

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين أبناء العمومة بسبب خلافات مالية نتج عنها إصابة طفل في الرابعة عشرة من عمره يقيم بدائرة المركز برش خرطوش بالقدم اليمنى وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .



إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "نوح . ا . م . ن" 14 سنة طالب مصاباً برش خرطوش بالقدم اليمني وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ونجل عمومته "أحمد . ر . ا . م" 27 سنة عامل .

وطرف ثان "رائد . س . ا . ع" 27 سنة عامل وشقيقه "إبراهيم . س . ا . ع" 22 سنة عامل زراعي الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات مالية بينهم .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة جزار يبلغ من العمر 35 سنة يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابا برش خرطوش بمنتصف البطن تعدى عليه نجل عمومته بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "مؤمن . ر . ع . ا" 35 سنة جزار الى مصاباً برش خرطوش بمنتصف البطن ومقيم بدائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجل عم المصاب "كامل . ا . ع . ا" 57 سنة مزارع يقيم بذات الناحية إتهم نجل عمومتهما "حمدي . ك . ا . ع" 34 سنة سائق يقيم بذات الناحية بالتعدي على المذكور وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نجم عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .

تم ضبط المتهم والسلاح بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .