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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

العمل مستمر.. لافيينا يستعد لمواجهة سموحة بالكأس

فريق لافينيا
فريق لافينيا

أستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لافيينا تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة سموحة يوم 28 مايو الجارى في دور الـ32 لبطولة كأس مصر .

 

ومن المقرر أن يخوض أبناء الأسيوطى مباراتين أمام الواسطى ونجوم المستقبل وديا لتجهيز اللاعبين على الوجه الأمثل بعد الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب انتهاء دورى المحترفين وفقدان الصعود للدورى الممتاز .

 

ويأمل أحمد صلاح المدير الفني للفريق لإشراك بعض اللاعبين والظهور بشكل جيد أمام إحدى فرق الدورى من أجل مواصلة المشوار والتقدم خطوة في الكأس .

 

من ناحية أخرى، شهدت قرعة دور الـ32 للكأس وقوع الأهلي مع الألمونيوم، والزمالك مع بروكسي، بينما تشهد المنافسات ديربي القال الذي يجمع ممثل الإسماعيلية بين الإسماعيلي والقناة، بينما تقام مواجهة سكندرية بحتة بين الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة، وتشهد القرعة مواجهتين بين فريقين من الدوري الممتاز، عندما يلتقي زد مع الداخلية، وبلدية المحلة مع الجونة.

 

بينما أسفرت القرعة عن المواجهات التالية : 

الأهلي × الألومنيوم 

فاركو × الواسطى 

البنك الأهلي × بتروجيت

المصري × الجمهورية بشبين الكوم

بيراميدز × النصر 

الاتحاد السكندري × أبو قير للأسمدة 

المقاولون العرب × الترسانة

بلدية المحلة × الجونة 

الزمالك × بروكسي 

طلائع الجيش × بورفؤاد 

الاسماعيلي × القناة 

سموحة × لافيينا 

مودرن فيوتشر × بترول أسيوط 

إنبي × النجوم

سيراميكا × مكادي 

زد × الداخلية.

 

 

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