عاجل
رفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب
السبت 18 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب السويس يفتح باب التبرعات  لفريق الكرة

فريق منتخب السويس
فريق منتخب السويس

قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس فتح باب التبرع لفريق كرة القدم الذي يخوض الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز، ويستعد الفريق سبورتنج بالأسكندرية يوم الاربعاء القادم بينما يستضيف الترسانة فريق حرس الحدود في نفس اليوم.

 

ويعاني منتخب السويس من ضعف الموارد المادية وهو الامر الذي قد يؤثر علي مسيرة الفريق خلال الفترة القادمة.

 

وقدم أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ، إقتراح علي صفحته الشخصية علي "الفيسبوك"، بأن يقوم ١٠٠ ألف سويسي بالتبرع بمبلغ ٢٠ جنيه للنادي حتي يستطيع الفريق الاستمرار في المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

 

و يبدأ منتخب السويس مبارياته في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بمواجهة سبورتنج بالأسكندرية يوم الاربعاء القادم بينما يستضيف الترسانة فريق حرس الحدود في نفس اليوم.

 

في المقابل ، أسفرت قرعة دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز والتي تضم 4 فرق وهم حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج لصعود فريق واحد إلى الدوري الممتاز،الممتاز،  وتقام المباريات بنظام الذهاب والاياب كالتالي:

 

الدور الأول

الجولة الاولى: الاربعاء 22/ 5

الترسانه  ×  حرس الحدود

سبورتنج × منتخب السويس

 

الجولة الثانية: الاحد  2/6  

منتخب السويس ×  الترسانه

حرس الحدود ×  سبورتنج

 

الجولة الثالثة: الجمعة 7/6

حرس الحدود × منتخب السويس 

الترسانه  ×  سبورتنج

 

 

الدور الثانى

الجولة الرابعة: الاربعاء 12/6

سبورتنج × الترسانه

منتخب السويس × حرس الحدود

 

الجولة الخامسة: الخميس 20/6

حرس الحدود  ×  الترسانه

منتخب السويس × سبورتنج

 

الجولة السادسة: الاربعاء 26/6

الترسانه  ×  منتخب السويس

سبورتنج × حرس الحدود

 

txt

النصر القاهري يستعد لمواجهة بيراميدز بودية أمام المصري

txt

النصر القاهري يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز في الكأس

txt

بركلات الترجيح.. سبورتينج يخطف بطاقة الصعود من المنصورة للدورة المؤهلة للممتاز

txt

كهرباء الاسماعيلية يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لمنتخب السويس

txt

منتخب السويس يُنهي إستعداداته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

txt

الغندور حكما لمباراة المنصورة وسبورتنج

txt

اليوم.. المنصورة يواجه سبورتنج في مباراة فاصلة للصعود للدوري الممتاز

txt

صراع الصعود للممتاز.. حرس الحدود للدورة الرباعية المؤهلة لدوري "Nile"

txt

التركيز يسيطر على المنصورة قبل مواجهة سبورتنج

txt

الأفراح مستمرة.. فرحة عارمة تغمر جماهير المحلة بعد الصعود للممتاز

 

 

 

مواد متعلقة

النصر القاهري يستعد لمواجهة بيراميدز بودية أمام المصري

النصر القاهري يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز في الكأس

بركلات الترجيح.. سبورتينج يخطف بطاقة الصعود من المنصورة للدورة المؤهلة للممتاز

كهرباء الاسماعيلية يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لمنتخب السويس

منتخب السويس يُنهي إستعداداته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

الغندور حكما لمباراة المنصورة وسبورتنج

اليوم.. المنصورة يواجه سبورتنج في مباراة فاصلة للصعود للدوري الممتاز

صراع الصعود للممتاز.. حرس الحدود للدورة الرباعية المؤهلة لدوري "Nile"
الجريدة الورقية