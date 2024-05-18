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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر القاهري يستعد لمواجهة بيراميدز بودية أمام المصري

فريق النصر القاهري
فريق النصر القاهري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة عبدالحميد علي ميدو تدريباته استعدادا لمواجهة نادي بيراميدز في دور ال32 بمسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم 31 مايو الجاري.

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وخاض فريق النصر مباراته الودية أمام فريق الداخلية والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن استعداد أبناء مصر الجديدة لمواجهة نادي بيراميدز في دور الـ32 بمسابقة كاس مصر والمقرر لها يوم الجمعة 31 مايو باستاد الدفاع الجوي.

 

ويستعد فريق النصر لمواجهة المصري البورسعيدي على ملعب الكلية الحربية يوم الثلاثاء المقبل، استعداد لمواجهة نادي بيراميدز في دور الـ32 بمسابقة كاس مصر.

 

ويؤدي اللاعبين التدريبات اليومية بقوة وتركيز شديد طبقا لتعليمات الجهاز الفني بقيادة عبدالحميد علي ميدو المدير الفني ومحمد عبدالفتاح كفتة رئيس الجهاز وحازم ممدوح وكريم الضو مدربين واشرف حامد المدير الاداري لخوض المباراة بقوة وتقديم أداء يليق باسم وتاريخ نادي النصر.

 

وتشهد التدريبات التركيز على النواحي البدنية إضافة إلي النواحي الفنية والتي يتخللها طريقة وأسلوب اللعب امام بيراميدز.

 

من جانبه، أكد عبد الحميد ميدو أنه راضي عن الأداء أمام أحد الفرق الكبيرة بالدوري الممتاز وأن اللاعبين أدوا المباراة بشكل جيد ونفذوا التعليمات المطلوبة منهم على أكمل وجه.

 

وقال ميدو أن النصر سيطر بشكل كبير على مجريات الأمور في المباراة وتمكن من التقدم بهدف اول في الدقائق الأول وعلى عكس سير المباراة تمكن الداخلية من تسجيل هدف التعادل من كرة سهلة.

 

وأضاف ميدو، أجرينا  تغيران واحرز الداخلية الهدف الثاني من تصويبة سهلة من مسافة بعيدة وتمكن ميسي من تسجيل  هدف عالمي لتصبح النتيجة 2/2 واحرز الداخلية الهدف الثالث من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

 

وتابع ميدو، نستعد بقوة لمباراة بيراميدز ونسعي للظهور بشكل مشرف يليق باسم نادي النصر ولدينا مجموعة من اللاعبين الاكفاء ولديهم رغبة في إضافة شئ جيد لنادي النصر.

 

 

 

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