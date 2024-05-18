السبت 18 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

راية يبحث عن مدرب يقود الفريق خلفاُ عن "حليم"

محمد حليم
محمد حليم

يستعد مسئولو راية للبحث عن خليفة محمد حليم المدير الفني للفريق الذى رحل عقب نهاية الموسم الحالي وتحقيق حلم الإدارة بالبقاء بدورى المحترفين في الموسم الأول للفريق بالمسابقة الأصعب بالقسم الثانى .

إقرأ أيضًا..

txt

دقيقة حداد على روح أحمد نوير قبل إنطلاق مؤتمر الزمالك ونهضة بركان

 

واحتل راية المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعدما نجح في الصعود لمرحلة الصعود ، بعدما قاد محمد حليم صفوف الفريق خلفا لحسام عبد العال الذى رحل بعد الأسابيع الأولى بسبب سوء النتائج .

 

ويحاول مسئولو راية بناء فريق قوى خلال الموسم الحالي من أجل المنافسة على الصعود لدورى الأضواء . 

 

ونجح بتروجت وغزل المحلة فى الصعود مباشرة لدورى الأضواء من جديد ، بينما احتل حرس الحدود المركز الثالث ليضرب موعدا فى الدورة الرباعية التى ستحدد الفريق الثالث الصاعد لدورى الأضواء من جديد .

 

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية، دخل مسئولو راية في مفاوضات جادة مع بعض المدربين من أجل التعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق في الموسم المقبل بدورى المحترفين الذى من المتوقع أن يشهد صراعا كبيرا بين أكثر من نادى للصعود لدورى الأضواء .

 

وكان محمد حليم قد رحل بانتهاء مهمته مع الفريق الموسم الحالي ونجاحه في الإبقاء عليه بدورى المحترفين في الموسم الأول لهم بالمسابقة ، بعدما جاء خلفا لحسام عبد العال الذى رحل بسبب سوء النتائج .

 

ويسعى مسئولو راية إنهاء ملف الجهاز الفني بالتعاقد مع مدير فنى من أجل بناء فريق قوى يستطيع من خلاله المنافسة في الموسم المقبل .

 

 

 

مواد متعلقة

النصر القاهري يستعد لمواجهة بيراميدز بودية أمام المصري

النصر القاهري يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز في الكأس

بركلات الترجيح.. سبورتينج يخطف بطاقة الصعود من المنصورة للدورة المؤهلة للممتاز

كهرباء الاسماعيلية يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لمنتخب السويس

منتخب السويس يُنهي إستعداداته لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

الغندور حكما لمباراة المنصورة وسبورتنج

اليوم.. المنصورة يواجه سبورتنج في مباراة فاصلة للصعود للدوري الممتاز

صراع الصعود للممتاز.. حرس الحدود للدورة الرباعية المؤهلة لدوري "Nile"
الجريدة الورقية