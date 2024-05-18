السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الترسانة يواصل استعداداته لدورة الترقى

فريق الترسانة
فريق الترسانة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة بقيادة حسين شكرى، تدريباته الجماعية عقب راحة سلبية لمدة يومين بعد العودة من الغردقة عقب فوزهم على ديروط 4 / 3 بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة التي أقيمت بينهما بالجونة .

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ويلتقي الترسانة مع المقاولون العرب في كأس مصر يوم 29 مايو، بينما يلاقي الترسانة منتخب السويس يوم 2 يونيو في الجولة الثانية من دورة الترقى  .

 

ونجح الترسانة في الصعود لدورة الترقى التي تؤهل صاحب المركز الأول بها للدورى الممتاز بمشاركة أندية حرس الحدود وسبورتنج ومنتخب السويس .

 

ويحاول الجهاز الطبي للشواكيش علاج المصابين على رأسهم إسلام فتحى مهاجم الفريق وإبراهيم فاضل المدافع لتدعيم الصفوف خاصة وأن الثنائى من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة في دورى القسم الثانى .

 

ومن جانبه، قرر طارق سعيد رئيس نادى الترسانة صرف مكافآت إجادة للاعبى الفريق بعد فوزهم على ديروط 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في المباراة الفاصلة الأخيرة المؤهلة لدورة الترقى

 

وحصل كل لاعب على مبلغ 30 ألف جنيه كمكافأة فورية من رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة خاصة لتحفيز اللاعبين من أجل استكمال الموسم الناجح للعودة لدورى الأضواء من جديد .

 

في المقابل ، أسفرت قرعة دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز والتي تضم 4 فرق وهم حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج لصعود فريق واحد إلى الدوري الممتاز،الممتاز،  وتقام المباريات بنظام الذهاب والاياب كالتالي:

 

الدور الأول

 

الجولة الاولى: الاربعاء  22 مايو   

 

الترسانه  ×  حرس الحدود

سبورتنج × منتخب السويس

 

 

 

الجولة الثانية: الاحد   2 يونيو    

 

منتخب السويس ×  الترسانه

حرس الحدود ×  سبورتنج

 

 

الجولة الثالثة: الجمعة 7 يونيو    

 

حرس الحدود × منتخب السويس 

الترسانه  ×  سبورتنج

 

 

 

الدور الثانى

 

الجولة الرابعة: الاربعاء 12 يونيو    

 

سبورتنج × الترسانه

منتخب السويس × حرس الحدود

 

الجولة الخامسة: الخميس 20 يونيو    

 

حرس الحدود  ×  الترسانه

منتخب السويس × سبورتنج

 

 

 

الجولة السادسة: الاربعاء 26 يونيو    

 

الترسانه  ×  منتخب السويس

سبورتنج × حرس الحدود

 

 

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