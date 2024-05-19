مطلب جديد.. أندية الترقى تصطدم باتحاد الكرة

طالب مسئولو أندية الترقى الأربعة "حرس الحدود – الترسانة – منتخب السويس – سبورتنج " من اتحاد الكرة ضرورة تعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الدورة التي ستحدد الفريق الثالث المتأهل للدورى الممتاز بعد صعود بتروجت وغزل المحلة .

ويخشى مسئولو الأندية من القرارات التحكيمية التي ربما تجعل موسم كامل يضيع بسبب خطأ تحكيمى في إحدى المباريات التي يخوضها إحدى الفريق .

من جانبه شدد معتز سليم المشرف العام على فريق الكرة لمنتخب السويس أنه وضع في مضبطة مجلس إدارة اتحاد الكرة أثناء قرعة دورة الترقى التى أقيمت الأربعاء الماضى بضرورة تعيين حكام دوليين لفريقه في دورة الترقى حتى يحصل كل فريق على حقه وأنه ينتظر وصول جمال علام رئيس اتحاد الكرة من تايلاند بعد حضور اجتماع الجمعية العمومية للفيفا للحصول على الموافقة النهائية بهذا الشأن .

وناشد معتز سليم جماهير وأهالى السويس بضرورة الوقوف بجانب مجلس الإدارة بجمع مبالغ مالية من أجل الصرف على الفريق وتسديد المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الفني واللاعبين حتى يستطيع الفريق المنافسة على الصعود .

كان البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسة وأعضاء لجنته استقر على تعيين حكام مباريات الملحق المؤهل لترقي الدوري الممتاز، ومباريات الترقي المؤهل للدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل

للحكام الدوليين، وحكام النخبة بالدوري الممتاز، نظرا لأن المباريات مؤهلة للمستوى الأعلى هو الدوري الممتاز، وبناء علىه تسند المباريات للدوليين وحكام الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى طالب مسئولو أندية الترقى من اتحاد الكرة بضرورة حضور الجماهير لمباريات الدورة حتى يستفاد الأندية الجماهيرية من الحضور الجماهيري لمبارياتها أثناء الدورة .

وطالب مسئولو منتخب السويس والترسانة بضرورة عودة الجماهير للملاعب خاصة بعد موافقة الدولة على عودة الجماهير للملاعب بدورى نايل وهو ما يسهل الأمر على الجميع خلال الفترة المقبلة وسط النداءات القوية من المسئولين لإعادة الأمور لنصابها .

ويتسلح السويس بجماهير تؤازره في كافة الملاعب وهو ما جعل مسئوليه يطالبون بضرورة حسم الأمر قبل إقامة لقاءات الجولة الأولى لدورة الترقى المقرر أن تقام يوم 22 مايو الجارى .