منتخب السويس يستعد لمواجهة سبورتنج بدورة الترقي المؤهلة للممتاز

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس استعداداته لمبارياته بدورة الترقى المؤهلة للدوري الممتاز أمام سبورتنج بإستاد المكس المقرر إقامتها يوم 22 مايو الجارى .

من جانبه أكد معتز سليم المشرف العام على فريق الكرة أن مجلس الإدارة برئاسة أسامة الموشى قام بصرف قسط شهر مايو للاعبين حتى يكون أكبر تحفيز لهم على مواصلة المشوار الناجح لتحقيق حلم جماهير أبناء الغريب بالتأهل للممتاز بعد غياب .

وأضاف سليم أن مجلس الإدارة يعكف خلال الأيام المقبلة وقبل انطلاق دورة الترقى على توفير السيولة المناسبة لصرف مكافآت الصعود لدورة الترقى أسوة بالأندية الأخرى حتى يتفرغ اللاعبين للدورة والتي باتت حلم كل سويسى مشاهدة فريقه في دورى الأضواء والشهرة من جديد

على جانب آخر، حسم مسئولو اتحاد الكرة طريقة التأهل من رباعي دورة الترقى للدوري الممتاز بعد إجراء قرعة بين الثلاثي الصاعد من القسم الثاني ب ومعهم الفريق الثالث في دوري المحترفين.

وتضم الدورة الرباعية أندية حرس الحدود صاحب المركز الثالث بجدول دوري المحترفين والترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس المتأهلين من المباريات الفاصلة لأوائل مجموعات دوري القسم الثاني.

وتنص لائحة الدورة الرباعية على أنه حال تساوي فريقين في عدد النقاط يتم الاحتكام لنتيجة المواجهات المباشرة بينهما، ثم فارق الأهداف لكل فريق، ثم الأعلى تهديفا في حال تساوى فارق الأهداف، وذلك من أجل حسم الفريق الصاعد للدوري الممتاز.

في المقابل ، أسفرت قرعة دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز والتي تضم 4 فرق وهم حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج لصعود فريق واحد إلى الدوري الممتاز،الممتاز، وتقام المباريات بنظام الذهاب والاياب كالتالي:

الدور الأول

الجولة الاولى: الاربعاء 22/ 5

الترسانه × حرس الحدود

سبورتنج × منتخب السويس

الجولة الثانية: الاحد 2 يونيو

منتخب السويس × الترسانه

حرس الحدود × سبورتنج

الجولة الثالثة: الجمعة 7 يونيو

حرس الحدود × منتخب السويس

الترسانه × سبورتنج

الدور الثانى

الجولة الرابعة: الاربعاء 12 يونيو

سبورتنج × الترسانه

منتخب السويس × حرس الحدود

الجولة الخامسة: الخميس 20 يونيو

حرس الحدود × الترسانه

منتخب السويس × سبورتنج

الجولة السادسة: الاربعاء 26 يونيو

الترسانه × منتخب السويس

سبورتنج × حرس الحدود