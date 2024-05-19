سبورتنج يستقر على ملعب مباريات دورة الترقى

استقر مسئولو سبورتنج على الملعب المقرر أن يستضيف مباريات الفريق بدورة الترقى المؤهلة للدوري الممتاز التي من المقرر أن تنطلق يوم 22 مايو الجارى والتي يستهلها الفريق السكندرى بمواجهة حرس الحدود .

ومن المقرر أن يستضيف ملعب المكس بالإسكندرية مباريات سبورتنج بدورة الترقى والذى يعد الملعب الرئيسى لحرس الحدود أيضا ليستضيف الملعب مباريات فريقين بالدورة .

أسفرت الجولة الأولى عن مواجهات الترسانة وحرس الحدود بإستاد حسن الشاذلى بميت عقبة ، بينما يستضيف سبورتنج نظيره منتخب السويس بإستاد المكس .

من جانبه، قرر أحمد فاروق المدير الفني لسبورتنج تغيير ملعب تدريب الفريق من سبورتنج إلى ملعبي الإتحاد السكندري وسموحه استعدادا للدورة الرباعية المؤهلة لدوري الأضواء والتي يستهلها الفريق السكندري بمواجهة منتخب السويس الأربعاء المقبل بإستاد المكس .

جاء اتجاه سبورتنج لتغيير ملعب التدريب لكون ملعبه من النجيل الصناعي وسوف يخوض النادى السكندري مبارياته على ستاد المكس ولذلك كان من الأفضل التدريب على النجيل الطبيعى .

من ناحية أخرى طالب مسئولو أندية الترقى من اتحاد الكرة بضرورة حضور الجماهير لمباريات الدورة حتى يستفاد الأندية الجماهيرية من الحضور الجماهيري لمبارياتها أثناء الدورة .

وطالب مسئولو منتخب السويس والترسانة بضرورة عودة الجماهير للملاعب خاصة بعد موافقة الدولة على عودة الجماهير للملاعب بدورى نايل وهو ما يسهل الأمر على الجميع خلال الفترة المقبلة وسط النداءات القوية من المسئولين لإعادة الأمور لنصابها .

ويتسلح السويس بجماهير تؤازره في كافة الملاعب وهو ما جعل مسئوليه يطالبون بضرورة حسم الأمر قبل إقامة لقاءات الجولة الأولى لدورة الترقى المقرر أن تقام يوم 22 مايو الجارى .