اتحاد الكرة: لا نية لتأجيل مباراة الترسانة والمقاولون العرب بالكأس

نفى مسئولو اتحاد الكرة أنه لا نية مطلقا لتأجيل مباراة الترسانة والمقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر كما أشاع البعض نظرا لإرتباط الشواكيش بمباريات دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز خلال تلك الفترة .

ويلتقي الترسانة مع المقاولون في كأس مصر يوم 29 مايو، بينما يلاقي الترسانة منتخب السويس يوم 2 يونيو في الجولة الثانية من دورة الترقى

وأكد المصدر أن هناك ثلاثة أيام فاصلة بين المباراتين، وسيلعب الترسانة في دورة الترقي مباراته الثانية في اليوم الرابع لمباراته مع المقاولون خاصة أن شهر مايو 31 يوما.

وتضم الدورة الرباعية أندية حرس الحدود صاحب المركز الثالث بجدول دوري المحترفين والترسانة وسبورتنج ومنتخب السويس المتأهلين من المباريات الفاصلة لأوائل مجموعات دوري القسم الثاني.

ومن جانبه، قرر طارق سعيد رئيس نادى الترسانة صرف مكافآت إجادة للاعبى الفريق بعد فوزهم على ديروط 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في المباراة الفاصلة الأخيرة المؤهلة لدورة الترقى

وحصل كل لاعب على مبلغ 30 ألف جنيه كمكافأة فورية من رئيس النادى والمشرف العام على فريق الكرة خاصة لتحفيز اللاعبين من أجل استكمال الموسم الناجح للعودة لدورى الأضواء من جديد .

في المقابل ، أسفرت قرعة دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز والتي تضم 4 فرق وهم حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج لصعود فريق واحد إلى الدوري الممتاز،الممتاز، وتقام المباريات بنظام الذهاب والاياب كالتالي:

الدور الأول

الجولة الاولى: الاربعاء 22/ 5

الترسانه × حرس الحدود

سبورتنج × منتخب السويس

الجولة الثانية: الاحد 2 يونيو

منتخب السويس × الترسانه

حرس الحدود × سبورتنج

الجولة الثالثة: الجمعة 7 يونيو

حرس الحدود × منتخب السويس

الترسانه × سبورتنج

الدور الثانى

الجولة الرابعة: الاربعاء 12 يونيو

سبورتنج × الترسانه

منتخب السويس × حرس الحدود

الجولة الخامسة: الخميس 20 يونيو

حرس الحدود × الترسانه

منتخب السويس × سبورتنج

الجولة السادسة: الاربعاء 26 يونيو

الترسانه × منتخب السويس

سبورتنج × حرس الحدود