محامي عصام صاصا يكشف مفاجأة عن دفع الدية لأسرة ضحية الحادث (فيديو)

أكد الدكتور محمد حمودة، محامي عصام صاصا، أن كل ما أثير على لسان محامي المجني عليه بشأن دفع الدية مرفوض ولا نقبله، مؤكدا أن “عصام صاصا قالي لو غلطت مستعد أتحمل غلطتي”.

وقال محامي عصام صاصا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، مساء اليوم: "كل ما اثير حول دفع الفدية لأسرة المجني عليه لا أساس له من الصحة ويعد كلاما مغلوطا.

عصام صاصا مفيش معاه 5 مليون جنيه يدفعهم لأسرة المجني عليه

وتابع محامي عصام صاصا: “عصام صاصا مفيش معاه 5 مليون جنيه عشان يخصصهم لأسرة المجني عليه”، موضحا: "مستعدين لدفع الدية الشرعية لأسرة المجني عليه".

قال على فايز محامي ضحية عصام صاصا إن هناك بعض الأشخاص يتواصلون بشكل مباشر وغير مباشر للتدخل لقبول الصلح مع مطرب المهرجانات عصام صاصا.



وأضاف محامي ضخية عصام صاصا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”مساء اليوم: "عصام كلمني وقال لي أنا مش فارق معايا لو اتحبست أو أخذت إعدام في هذه القضية، لكن الفارق معي هو إن الناس دي تتراضى، لأن أنا أبويا توفى وأنا صغير في السن، وحاسس بأولاد الضحية».



وتابع محامي ضحية عصام صاصا: «وعدت عصام صاصا بإقناع أهل الضحية بالتصالح والتنازل عن القضية، ولكن زوجة عصام قلبت الحال دون قصد، وذلك عندما كتبت على حسابها الشخصي إنها بتتساوم بالملايين هي وعصام لقبول الصلح، وهذا يعتبر اتهام مباشر لأهل الضحية بإدعاء مدني، وتراجع أهل الضحية في الحال».

لا يوجد لدينا مانع للصلح إذا كانت هناك نية حقيقية لدى عصام صاصا

وأكد المحامي: «أتواصل مع عصام صاصا بشكل مباشر عن طريق الهاتف المحمول لحل القضية والتوصل إلى اتفاق بشأن الصلح مع أهل الضحية، ولا يوجد لدينا مانع للصلح إذا كانت هناك نية حقيقية لدى عصام بالفعل».

واختتم محامي ضحية عصام صاصا "طالبنا بالحصول على الدية الشرعية؛ والتي تقدر بنحو 100 جمل، أو 200 من البقر، أو 1000 درهم ذهب أو ما يعادله بالعملة المصرية، أي ما يقارب 10 مليون جنيه".