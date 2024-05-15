خالد أبوبكر يطالب برد حاسم على المسئولين الإسرائيليين: “انسوا الحكمة 5 دقايق”

عرض الإعلامي خالد أبو بكر، مقطع فيديو للحظة اعتداء إسرائيليين على شحنات مساعدات كانت متجهه إلى قطاع غزة، مستنكرًا: "الحد الأدنى من الحياة لا يصل إلى غزة، والاحتلال يمارس أقصى درجات الغش والتضليل، وبعض العواصم الأوروبية بدأت تعلم الجرائم الإسرائيلية".

وندد، تصريحات مسئولين إسرائيلين، بشان اقتحام رفح، مضيفًا:" انسوا الحكمة ٥ دقايق لازم رد سريع، مصر بترد على كل كلمة على أكاذيب إسرائيل المستمرة".

وشدد خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، على أن مصر لا تتخلى عن مواقفها في دعم القضية الفلسطينية، وإدانة جرائم الاحتلال.

شكري: لجأنا لمحكمة العدل الدولية احترامًا للقانون الدولي

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن خطوة إعلان مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل كانت متسقة مع المنظور القانوني لما يحدث في غزة والالتزامات القائمة في إطار معاهدة منع الإبادة الجماعية.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: "يأتي ذلك في ضوء ما نشهده من قصف عشوائي أدى إلى هذه الأضرار البالغة بالمدنيين في غزة، وكان من الضروري أن ندعم الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من المنظور القانوني ومنظور احترام المعاهدة وضرورة المساءلة عما يتم من مخالفات للقانون الدولي الإنساني".

ليس هناك دولة منزهة عن الخضوع للمسؤولية

وتابع: "ليس هناك دولة منزهة عن الخضوع للمسؤولية في هذا الأمر وقيمة محكمة العدل الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن يجعل اختصاصها واضحا، ولابد من التعامل مع هذه القضية بشكل يؤدي إلى وضع المسؤولية على مرتكبيها".

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.