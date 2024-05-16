طبيب مصري عائد من غزة يكشف حجم المآسي في القطاع (فيديو)

قال الطبيب المصري أحمد عبد العزيز، جراج العظام الشهير، العائد من قطاع غزة بعد دخوله ضمن وفود طبي عالمي : “ فخوره لدخولي قطاع غزة وأداء مهمة طبية كبيرة”

وأضاف الدكتور أحمد عبد العزيز، خلال حوار عبر زووم ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي: ""عملنا عمليات كفريق في غزة وبعض المرضى والمصابين تم تحويلهم لمستشفيات في القاهرة واستمر الفريق في غزة".

وأوضح: "جت لي فرصة أني ادخل غزة بتنسيق دولي، وعرفت أدخل وبدأنا في الجنوب، وبعد يومين جت لنا فرصة للذهاب إلى الشمال في مستشفيات كمال عدوان، والعودة، وتعرضوا للضرب وفقدت وظائفها الحيوية".



وتابع: "في الطريق من الجنوب إلى شمال غزة، لا يوجد بيت قائم على الأرض، وقطاع غزة محروق تماما، لا توجد معدات لرفع الركام، وكل البيوت تحولت مقابر لساكنيها، والله أعلم هتترفع امتى وإزاي، والناس اللي كانوا أصحاب بيوت بقوا عايشين في العراء، ومفيش مياه شرب، ولا طعام منتظم، ولا صرف صحي ولا أي شيء يدل على الحياة أو يوفر لهم متطلباتهم الأساسية".

أعلن مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا عن مقتل موظف في وزارة الدفاع جراء سقوط قذيفة هاون في قطاع غزة.

وقال المستشفى إنه تم إجلاء ليرون يتسحاق في حالة حرجة مصابا بجروح بالغة في الرأس.

وأعلن الأطباء عن وفاته صباح اليوم الأربعاء. كما أصيب جنديان إسرائيليان من وحدة "ياهالام" بجروح خطيرة في الهجوم، وأصيب عاملان آخران كانا في مهام في المنطقة بجروح في جنوب القطاع.

ويشهد قطاع غزة قتالا عنيفا بين كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وأعلنت كتائب القسام عن مقتل 12 جنديا إسرائيليا اليوم الأربعاء.

كما بثت "كتائب القسام" مقطعا مصورا يضم مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة جباليا شمال القطاع.

طائرات الاحتلال تنقل عشرات المصابين جراء هجوم حزب الله على قاعدة إيلانية

بعد دقائق من الهجوم الجوي الذي نفذه حزب الله على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، وصف موقع تايم أوف الإسرائيلي، الضربة بأنها الأعمق منذ بداية الحرب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه وصل إلى مستشفى "بلينسون" 10 جنود جرحى من الكتيبة 202 لواء المظليين جراء الحدث الذي وقع شمال غزة.

واضافت الوسائل العبرية: حتى هذه اللحظة، لا تزال طائرات الجيش الإسرائيلي المروحية تنقل الجنود الجرحى من شرق جباليا شمال غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الهجوم يُعد أحد أعمق الهجمات التي شنها حزب الله منذ اندلاع الحرب وتوسيع نطاق إطلاق المنظمة نحو هدف يقع على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود.